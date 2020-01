límite. Los trabajadores marcaron la cancha en la movilización. Si no aparece la plata agudizarán la protesta.

límite. Los trabajadores marcaron la cancha en la movilización. Si no aparece la plata agudizarán la protesta.

"Vamos a esperar esta semana, pero si no llega la plata, el próximo lunes cortaremos la ruta (nacional 33)". Con esa advertencia el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Casilda y Comunas Adheridas, Walter Britos, fijó fecha para endurecer el conflicto laboral en el municipio casildense en demanda del pago de los haberes de diciembre. Así lo anunció al culminar frente a las puertas del edificio municipal una nutrida movilización que protagonizaron con el acompañamiento de otros gremios estatales que hicieron causa común en defensa del empleo público y los salarios, entre otros planteos.

Si bien la decisión de interrumpir el tránsito sobre el corredor vial que atraviesa el casco urbano ya había sido acordada como corolario de la manifestación, finalmente el gremio municipal dio marcha atrás ante el compromiso provincial de asistir al municipio para pagar sueldos, lo que hasta ayer no sucedió.

Pero ese gesto de buena voluntad para evitar la profundización del plan de lucha caducará al inicio de la semana entrante si el gobierno santafesino no envía los 20 millones de pesos de adelanto de coparticipación que prometió al municipio para cancelar las acreencias laborales.

Ayer el personal municipal casildense, que aún no cobró ni siquiera un mínimo porcentaje de los haberes correspondiente al último mes de 2019, modificó la modalidad del paro dejando de concurrir a sus lugares de trabajo como lo vino haciendo desde el 8 de este mes al arrancar la huelga. Y ahora no queda otro margen que apuntar la mirada a que la provincia acelere el desembolso de dinero que posibilitará destrabar la medida de fuerza ya que la administración municipal no cuenta con recursos suficientes para afrontar sus obligaciones salariales.

"Los ingresos de diciembre y enero fueron enajenados por deudas vencidas y exigidas que nos dejó el gobierno saliente por descubiertos bancarios, anticipos de coparticipación y proveedores", explicó ayer a LaCapital el secretario de Hacienda del municipio, Juan Manuel Navone, para luego indicar que "sólo tenemos unos siete millones de pesos disponibles para sueldos, pero es insuficiente para cubrir la totalidad de la deuda".

No obstante cabe recordar que el municipio había ofrecido pagar un 50 por ciento de lo adeudado con fondos propios y recurriendo a un descubierto bancario, pero fue rechazado, lo que derivó en el paro de actividades que sigue sin respuesta.

Britos destacó y agradeció la solidaridad de los sindicatos que se sumaron a la ruidosa movida que arrancó en 25 de Mayo y Buenos Aires para terminar con un acto en el municipio donde los oradores coincidieron en ponderar la importancia de mantener "el espíritu de unidad en la lucha" con la vista puesta en la defensa de conquistas y derechos laborales.

"Siempre vamos a pelear con uñas y dientes cuando se vean resentidos nuestros salarios", disparó Britos, tras recordar los reiterados conflictos llevados adelante con éxito en la comuna de Chabás. Y no menos elocuentes fueron los representantes de Amsafe Caseros, ATE Casilda, y Siprus, que participaron de la movilización que reunió a los municipales, docentes y trabajadores de la salud, quienes además de defender del empleo público y exigir el pago de salarios también reclamaron al gobierno provincial la apertura de partidarias y soluciones financieras para el Hospital San Carlos, entre otros demandas.

El secretario de Regiones, Municipios y Comunas, José Luis Freyre, confirmó ayer que está a punto de salir la asistencia para Casilda. Aseguró que "estamos por sacar un anticipo extraordinario de coparticipación para esta misma semana, lo que no va a resolver la cuestión de fondo pero aliviará la situación de la gestión municipal así como la de los trabajadores y vecinos".

Lo manifestado públicamente por el funcionario ratifica la decisión politica comunicada días atrás al intendente Andrés Golosetti y al gremio, como dio cuenta este medio, lo que genero expectativas aún insatisfechas.

La crítica situación financiera por la que atraviesa Casilda es similar a la que presentan otros 60 municipios y comunas santafesinos aunque es la una de la pocas, junto a Coronda y San José del Rincón, que enfrenta un conflicto por atrasos salariales. Al respecto Freyre resaltó el compromiso del gobernador Omar Perotti de "fortalecer a los municipios y comunas" al tiempo que manifestó su optimismo de que "entre el esfuerzo de Nación, provincia y municipios se va a poder estar reactivando y estabilizando la cosa en los próximos meses".