Unos 200 vecinos de localidades de la región se manifestaron el sábado pasado por las calles de Carrizales —la antigua población que popularmente aún se conoce como Clarke— bajo la consigna "no a las cavas en la región".

Cabe recordar que distintas empresas procesadoras de residuos industriales desde hace algunos años se quieren instalar en campos de la zona.

El reciente caso de la firma Sergen Limpieza que comenzó a construir su planta a la vera del arroyo Carrizales, a pocos metros de la ruta 10, encendió nuevamente las alarmas y como correlato de eso, se gestó esta protesta para demostrar el malestar social por la iniciativa inconsulta.

La concentración del sábado comenzó, a las 14, en el predio del ferrocarril, en lo que todos en Carrizales conocen como la "Plaza Saludable". La manifestación recorrió varias calles del pueblo con banderas, pancartas, cánticos y reclamos.

Asimismo, la marcha incluyó el paso por el frente de los domicilios de diferentes funcionarios de la comuna de Carrizales, como la del propio jefe comunal, Osvaldo Rezzónico.

Pedido de suspensión de obras

El pedido unánime fue que se suspendan las obras, que se brinde toda la información necesaria a los vecinos y que el municipio recapacite sobre el permiso que le otorgó a la firma privada.

Además de los vecinos de distintos pueblos y representantes del Taller Ecologista, estuvieron en la movilización el jefe comunal de Maciel, Pedro Tobozo, el de Monje, Pedro Severini, y el ex presidente comunal de Clarke y miembro de la minoría, Oscar Cattáneo.

Durante la marcha, Cecilia Bianco, integrante del Taller Ecologista, dijo que "son residuos industriales que empiezan con el título de «no peligrosos» pero terminan siéndolo. Es clave la proporción y el lugar donde están ubicados. No hubo audiencia pública y no hubo información a la comunidad. Es una vergüenza que no tengamos acceso al estudio de impacto ambiental".

Decisión comunal

En tanto Severini indicó que "acá la decisión la tiene el presidente comunal de Carrizales, tiene el poder de decir estas cavas no se siguen adelante y se terminó. Mientras no tengamos esa respuesta nos vamos a seguir manifestando y nos vamos a seguir multiplicando".

Por su parte, Cattáneo comentó que reclamó ante la comisión comunal "la suspensión de las obras y se pidió información sobre el uso conforme de suelo".

Asimismo expresó: "La respuesta que tengo es que me la van a dar por escrito, pero hasta el momento no nos dieron nada".

En tanto, un vecino de Andino pidió la palabra también y dijo: "Los vecinos tenemos que salir a defender lo poco que tenemos. No debe haber acto de amor más grande que luchar por la salud y la vida. Estamos amparados por las leyes y hay que hacerlas cumplir".

Juntar firmas

Además el vecino de Andino, propuso —tal como lo expresa la ley orgánica de Municipios y Comunas de Santa Fe— juntar firmas de un cuarto del padrón electoral del pueblo, y presentarlas junto a un proyecto de ordenanza para que sea tratado.

Por lo pronto, los vecinos continúan en la lucha y buscan respuestas y soluciones para que la empresa no siga con los trabajos, pese al aval que tiene de parte del gobierno de la provincia y de la comuna de Carrizales.