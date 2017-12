La intendenta saliente de Fray Luis Beltrán, Liliana Canut, rechazó de plano las acusaciones de su sucesor, Mariano Cominelli, a quien tachó de "mentiroso", luego de que éste dijera que había recibido el municipio con las cuentas en rojo. En ese sentido, Canut explicó que había 1,3 millón de pesos disponibles en las cuentas bancarias de la Municipalidad y que el pago de los salarios estaba asegurado ya que debían llegar fondos desde la provincia. Denunció que ese giro de dinero fue demorado deliberadamente en función de un acuerdo político entre el gobierno provincial socialista y el justicialismo, ya que Canut integra el sector del radicalismo que se unió a las filas de Cambiemos.

Cominelli dijo a LaCapital esta semana que había recibido la Municipalidad en un estado "caótico", sin dinero en las cuentas para el pago de los salarios de los trabajadores que estaban de paro, lo cual pudo subsanarlo con un adelanto de coparticipación de la provincia. También había acusado a los funcionarios políticos de la administración anterior de haber sido los únicos que cobraron sus sueldos.

"Al leer esas declaraciones no lo podía creer —aseveró Canut—, tuvimos una reunión, hubo un acta ante escribano cuando se hizo el traspaso, es un mentiroso porque no dejamos las cuentas en rojo". En declaraciones a LaCapital, la ex mandataria explicó que "consta que no dejamos en rojo al municipio, al contrario, le dejamos una disponibilidad de 1,3 millón de pesos en los bancos, más el efectivo en la caja, además de siete millones de pesos que tienen que llegar de la provincia para obras menores y otros convenios que firmamos, y ahora obtuvo un adelanto de coparticipación de 15 millones de pesos".

"El caos lo encontramos en 2013"

"Cominelli es un mentiroso, el caos lo encontramos nosotros cuando llegamos (en 2013) y él fue parte de esa gestión de (Alejandro) Fraga", insistió, y recordó que "en ese momento no existía ni un sistema contable en la Municipalidad".

Canut destacó que en su gestión "pudimos comprar equipamiento nuevo, pusimos en valor y en funcionamiento un cámping que estaba abandonado, levantamos la Casa del Bicentenario que era un cascarón vacío, trajimos de nuevo el otorgamiento de las licencias de conducir, nos hicimos cargo del centro de salud que no tenía ni gasa ni guantes, un laboratorio que no existía". Añadió que "estábamos en emergencia sanitaria porque las cloacas rebalsaban permanentemente y por primera vez no padecemos este problema".

Remarcó que "la nuestra fue la gestión más limpia en los últimos 20 años, mientras que ellos no pueden decir por qué hay cinco millones de dólares de deuda con la Nación que llegaron en las gestiones de Fraga y (Jorge) Monasterolo y se esfumaron. También hay 7,5 millones de pesos que el municipio de Beltrán tiene que devolver a la provincia porque nunca rindieron cuentas".

En cuanto a los salarios cobrados por su gabinete, Canut dijo que "las personas que se fueron conmigo cobraron porque esta gente (por la nueva administración) no nos iba a pagar nunca". Explicó que la demora con los sueldos de los empleados se debió a que "hubo paro en la provincia y asueto, si no lo hubiésemos pagado nosotros; los empleados iban a cobrar porque el lunes tenía que llegar la plata porque sí hicimos las gestiones".

Contrapuso que la nueva administración "ya despidió injustificadamente y de modo violento a cinco trabajadores, dos de las cuales son psicólogas que han hecho un trabajo extraordinario", en el servicio local de Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Comparó que "en cuatro años pedimos anticipos de coparticipación por 12 millones de pesos, y ellos en menos de una semana van a recibir un adelanto de 15 millones, o sea que el camino de ellos es endeudarse".

Acusación al socialismo y el PJ

En ese punto, la ex intendenta disparó que "la provincia tenía una orden de no mandarle plata a Canut para que el dinero lo reciba Cominelli. Allí influyo el senador (por el departamento San Lorenzo, Armando) Traferri". Aseguró que "después de las últimas elecciones Paso, la provincia dejó de mandarnos dinero cuando decidí ser candidata por el Frente para el Cambio, y los radicales que pusimos la mirada en Cambiemos fuimos relegados". En ese sentido, dijo que el propio "Traferri habló de un acercamiento y que iban a trabajar juntos con el socialismo". Y remató que "obviamente esto estuvo todo armado para decir «la Canut (sic) se fue con un paro, se fue sin pagar y nosotros somos los salvadores»".