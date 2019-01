Cambio climático y régimen de lluvias

El gobernador Miguel Lifschitz sostuvo que el fenómeno está relacionado con el cambio climático y el régimen de lluvias que azotó a la región en tiempo récord. El mandatario santafesino destacó la rápida respuesta de la provincia en la ayuda a los damnificados.

"En esta oportunidad, a diferencia de años anteriores, sólo ha tomado los tres departamentos del norte, es una situación más manejable —relató Lifschitz al programa Brotes Verdes por C5N—. Hemos resuelto el tema sin mayores dificultades, con asistencia alimentaria y ayuda con vehículos del Ejército para llegar a zonas complicadas de acceder".

En materia de previsión de inundaciones, aseguró que se han dado importantes pasos al momento de reconocerlas como una problemática integral, lo cual derivó en la constitución de comités interjurisdiccionales con Córdoba, Santiago del Estero y Chaco.

Y ante una consulta específica, confesó que le hubiese gustado que el presidente Mauricio Macri se acercara al norte santafesino: "obviamente me hubiese gustado pero son modos, estilos que tienen los dirigentes políticos. Yo no me tomé vacaciones, estuve todos estos días recorriendo las zonas", señaló.