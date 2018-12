Caída de mampostería en una escuela y en el Banco Nación firmatenses

Dos episodios similares que de milagro no terminaron en una fatalidad se registraron en Firmat. Ocurrieron en la sucursal local del Banco Nación y en la Escuela 158 "Dr. Jacinto Fernández", de barrio Fredriksson, al desprenderse parte de la mampostería de sus techos en distintos sectores.

Afortunadamente el incidente se produjo fuera del horario de trabajo y funcionamiento tanto de la entidad bancaria como del establecimiento educativo ya que de lo contrario podría haber desembocado en una desgracia.

En la institución escolar la situación no pasó a mayores ya que los directivos al abrir este lunes el establecimiento para el dictado de clases advirtieron una marcada rajadura en el techo de una galería, por lo que no tardaron en tomar la decisión de vallar el lugar y proceder a la evacuación de los alumnos por cuestiones de seguridad. Tras ello se procedió a desmantelar la estructura que no estaba en condiciones para su posterior arreglo a fin de evitar posibles accidentes.

El otro suceso casi calcado en las instalaciones donde funciona la sucursal firmatense del Nación ocurrió el pasado sábado, por lo que también sólo reportó daños materiales al no ser un día laborable. Ello movilizó a la senadora nacional y vecina de Firmat, María de los Angeles Sacnun, quien ya tiempo atrás había reclamado a las autoridades de la entidad bancaria por el deteriorada estado del edificio que fue declarado por el Concejo patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad. "Al enterarme del hecho me puse en contacto con el directorio del Banco Nación, que se comprometió a hacer las obras necesarias", explicó la legisladora.

Y sostuvo que "por pura suerte, ya que sucedió un sábado, es que hoy no lamentamos una desgracia", dijo, y calificó como de "urgente" la necesidad de que se encaren "las obras presupuestadas para el acondicionamiento de la sucursal ya no podemos seguir esperando".

Sacnun viene solicitando desde 2016 la realización de tareas de mantenimiento del inmueble. Su último planteo lo había hecho en marzo pasado cuando requirió al Ejecutivo a instancias de un proyecto de comunicación que "se ejecute el presupuesto existente para hacer una reforma y restauración edilicia" en la sucursal del Banco Nación.

En ese marco también pidió, con éxito, la instalación y reacondicionamiento de las terminales de cajeros automáticos. "La refuncionalización de la sucursal ya está aprobada, pero seguimos insistiendo por la necesidad de su ejecución. Hace tiempo venimos reclamando obras dado el notable deterioro del edificio y las consecuencias que esto tiene para la seguridad de los empleados y la prestación del servicio. Por eso hoy volví a reclamar", dijo.