Buscan citar a un nuevo testigo en la causa Ilarraz

"Espero que se lo condene y que a partir de este caso, toda otra persona que sea víctima de abuso sexual infantil pueda denunciarlo", indicó ayer Maximiliano Hilaraza, tras dar su testimonio en la segunda audiencia del juicio oral al cura Justo José Ilarraz por abusos en perjuicio de menores del Seminario de Paraná.

Este hombre, que sufrió el abuso cuando era un chico de 13 años, y que hoy tiene 40 años se descompensó en el transcurso de la audiencia por el estrés de revivir los hechos de los que fue víctima. Por otra parte, una de las querellas solicitó al Tribunal integrado por los jueces Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel que sea citado un nuevo testigo a partir de un testimonio en la audiencia del lunes, y pericias caligráficas de cartas enviadas a Ilarraz.

Hilaraza, quien vive en Chile hace 20 años, sufrió un descompostura por un cuadro de asma desencadenado por la presión emotiva al relatar, ante el Tribunal de Paraná, los abusos sufridos hace tres décadas.

Consultado sobre el paso de tiempo hasta que los abusos salieron a la luz, el testigo manifestó que "eran otras épocas. Antes no se podía hablar abiertamente e ir en contra de un sacerdote porque era mal visto, la gente te repudiaba, no te iban a creer, nos iban a decir que perseguíamos otros fines y hay que tener en cuenta que la maquinación de Ilarraz estaba metida en la familia y no podíamos contar porque estaba sistemáticamente en nuestras casas, lo hacía conmigo y con el resto de los compañeros, buscaba tus debilidades y se aprovechaba".

Por otra parte, Marcos Rodríguez Allende, abogado de uno de los querellantes, pidió que comparezca ante el Tribunal una persona que mencionada por uno de los testigos como participante de los cursos en el Seminario, en época de los abusos.

Se mencionó que estas personas estaban en contacto y que, "de un día para el otro", desapareció. La presidenta del Tribunal hizo lugar a ese pedido y se lo tratará de localizar por la policía para que comparezca.