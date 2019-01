Bomberos de toda la provincia juntan ayuda para el norte santafesino

Los bomberos de toda la provincia recolectan ayuda para los inundados. Diez de la doce regionales de Bomberos Voluntarios de la provincia de Santa Fe comenzaron una campaña de recolección de elementos que se necesitan con urgencia para ayudar a los inundados del norte santafesino. Las otras dos regionales (1ª y 2ª) son las que corresponden a los departamentos donde el agua está haciendo estragos y se encuentran abocados a la ayuda de rescate, entre otras tareas.

En el marco de esta campaña, en todos los cuarteles santafesinos se reciben alimentos no perecederos, leche en polvo y larga vida, agua mineral, elementos de higiene para el hogar y personal, lavandina, repelente, pañales de niños y adultos. Los bomberos aclararon que no se recolectará ropa para los damnificados ya que no la necesitan en estos momentos.

Los elementos son recibidos en los cuarteles de cada localidad y la idea es que el lunes se concentren todos en Gálvez para que luego la Federación los lleve a las zonas necesitadas. La asociación roldanense será centro de recepción de la Regional 7ª a la que pertenecen 12 localidades de la región sur. "En nuestra ciudad, además de recibir las donaciones en el cuartel de Gálvez y Brown durante las 24 horas, también estaremos el sábado con las autobombas apostadas en el playón del Paseo de la Estación de 17 a 21 para que las familias puedan llevar su colaboración", detalló el secretario de la asociación, Walter Turi.

"El lunes, gracias a la colaboración de un vecino, todo lo donado será llevada en un camión hasta la ciudad de Gálvez. Lo propio harán las 10 regionales restantes. Estamos seguros que será una campaña muy importante ya que hay cuarteles en muchas localidades santafesinas y pretendemos que martes o miércoles ya estén las cosas en la zona afectada", dijo el presidente de la asociación roldanense, Sergio Callegari.

Mientras tanto, la secretaría de Protección Civil de la provincia informó que 217 personas seguían evacuadas ayer en los departamentos 9 de Julio y General Obligado. En tanto, la situación tendía a normalizarse en el departamento Vera, aunque las intensas precipitaciones generaron un estado de desesperación en muchas localidades. Todo en medio de un fenómeno que afecta a varias provincias del norte argentino, donde ya se calcula que 2 millones de hectáreas quedaron bajo el agua.