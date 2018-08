Mediante un convenio entre el municipio de Venado Tuerto y la Biblioteca Popular "Florentino Ameghino" sobre Discapacidad Visual, se concretó el proyecto de impresión en Sistema Braille de las cartas de menú para bares y restaurantes. La idea se hizo gracias a que se puso en funcionamiento una impresora importada, donada en el gobierno de Cristina Kirchner, valuada hoy en tres mil euros.

La subsecretaria de Políticas Sociosanitarias, Silvia Ugolini, explicó que los ideólogos para concretar el proyecto son los profesores David Bustos e Ivana Juárez, docentes del Taller Municipal de Lectura y de Guitarra. "Estamos muy contentos de acompañar esta iniciativa y es un paso más para avanzar en la inclusión de los no videntes venadenses", acotó la funcionaria.

Agregó que "esta medida concreta y simbólica tiene como fin favorecer y ampliar instancias inclusivas para incorporar distintos niveles del accionar comunitario". Mendieta Bar Café, de Belgrano y Mitre, será el próximo destinatario en contar con esa accesibilidad.

Los profesores Bustos y Juárez se encargaron de copiar el menú del bar y luego lo pasaron a la computadora donde lo acomodaron según sus preferencias para después imprimirlos. El Braille se compone de seis puntos y cada combinación es una letra o signo. Fue tomado del Código Morse.

Asimismo, Bustos ya había participado de una experiencia similar en Rosario, donde al bar se le cobraba por la impresión del menú en Braille. En Venado por ahora, va a ser gratis para el local que desee sumarse. Si bien el menú es tal cual lo ofrece el local gastronómico, no cuenta con los precios ya que no son fijos y cambian permanentemente. Otro factor que influye, es que el Braille no se puede borrar. Pero en caso de ser necesario, tienen previsto agregar hojas a cada carta.

Antecedentes

La Cámara de Senadores de Santa Fe sancionó en noviembre del 2010 un proyecto de la ex diputada Silvia De Césaris, para que los locales de ventas de comida de la provincia tengan la carta de menú en Braille.

Además, el Concejo de Rosario implementó una norma en 2006, para que en cafés, bares y confiterías, los no videntes tengan derecho a ejercer su opción mediante la lectura de menú en Braille.

El convenio

En julio de 2016, el intendente José Freyre y la titular de la Biblioteca Ameghino, Silvia Vega, rubricaron un contrato de comodato de libros y elementos Braille.

El convenio certificaba que la institución, de Juan B. Justo 42, cedía el espacio físico para que funcione allí una biblioteca Braille y se dicten actividades gratis y abiertas a la comunidad, como los talleres de Lectura y Guitarra.