Los operativos de control realizados en Casilda en la semana del Día del Amigo dejaron como dato que bajó el porcentaje de conductores alcoholizados en relación al detectado el año anterior.

Así lo revela una estadística municipal que da cuenta de un 50 por ciento menos de casos positivos sobre lo registrado en controles de alcoholemia desarrollados en la ciudad cabecera del departamento Caseros para la misma fecha en 2017.

Aunque lo sucedido es coincidente con la tendencia que se viene dando desde hace un tiempo, no deja de ser sorprendente su contundencia.

"Estamos satisfechos con estos resultados porque reflejan una baja muy importante al compararlo con lo testeado el año pasado, pero no totalmente conformes ya que nadie debiera manejar si consume alcohol", dijo al respecto el secretario de Seguridad Ciudadana, Federico Censi.

No obstante admitió que lo descripto indica que "se está generando en Casilda una conciencia ciudadana sobre que si sale a festejar, quien maneja no debe tomar alcohol", lo cual se refleja en conductas que no eran habituales tiempo atrás en esta localidad que los fines de semana es un fuerte polo de atracción para la zona.

Buscar un conductor alternativo, trasladarse en taxi y remís o incluso moverse a pie son algunas de las costumbres que adoptaron muchos casildenses para divertirse sin estar pendiente de los controles y evitar problemas.

Pero lo más destacado es que ese cambio de comportamiento se tradujo en una disminución de los accidentes de tránsito, según aseguran las autoridades del hospital público local en base al registro de atención de emergencias.

"Lo ocurrido este último de fin de semana confirmó la tendencia que se viene dando en cuanto a los porcentajes", aseguró Censi, para luego recordar que "cuando empezamos la gestión la cantidad de casos positivos de alcoholemia era de un 35 por ciento y ahora ronda entre el 5 y 6 por ciento".

En esa línea, dijo que si bien lo alcanzado "es un avance" significativo, se continuará trabajando con la "aspiración de seguir bajando estos números que nos permiten interpretar que de cada mil autos, 50 son conducidos bajo los efectos del alcohol, lo que implica un riesgo enorme para la comunidad, más allá de que se mejoró notablemente en comparación a lo que sucedía tiempo atrás".

"Estos controles —graficó— son como tomar una muestra sobre la población general y, en tal sentido, se refleja una tendencia a la baja que se mantiene todos los fines de semana y por lo que vamos a continuar insistiendo para intentar el objetivo de que nadie maneje alcoholizado".

Los últimos controles de alcoholemia realizados en Casilda fueron mayores a los habituales al coincidir con la semana del Día del Amigo, lo que genera un movimiento mayor al acostumbrado. En la madrugada del domingo se realizaron cuatro controles, de los cuales uno tuvo lugar sobre la ruta nacional Nº 33 y los otros tres restantes se hicieron paralelamente en distintos sectores del radio urbano.

En la sumatoria se desarrollaron 435 controles durante la semana, de los cuales 18 arrojaron resultados positivos en cuanto a la presencia de alcohol en sangre.

En 2017, se habían realizado para la misma fecha 447 controles, detectándose 37 conductores alcoholizados, lo que representa el doble de lo registrado este año, lo que fue bien recibido por las autoridades que, sin embrago, insistieron con que aún falta para alcanzar lo óptimo.

"La intención de estos controles es cuidar el bien más preciado de los ciudadanos que es la vida, tanto de los que se conducen vehículos como también de los peatones que puedan ser víctimas de conductores alcoholizados. El no dejar seguir a conductores alcoholizados previene siniestros y sus consecuencias", indicó la Municipalidad en un comunicado.

Y en ese marco, resaltó que se trata de "una política de Estado que continuará en el tiempo, siempre pensando en la seguridad de la ciudad y en cuidar la vida de su gente".