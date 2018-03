Autoridades y vecinos de Pérez reclaman ser oídos

Las quejas de los pobladores de Pérez ante la escalada de robos y atentados contra la seguridad llevaron ayer a que, tan sólo una semana después de la primera, se concretara, en el salón municipal, la segunda reunión del año de la Junta de Seguridad Comunitaria con la participación de autoridades municipales, concejales y, fundamentalmente, vecinos que "piden ser escuchados y que les solucionen sus reclamos", según indicó a LaCapital un impulsor del encuentro, el concejal Federico Jolly.

El edil destacó que los reclamos provienen de todos los barrios de Pérez. "La realidad indica que no se ven soluciones Apenas si pudimos conseguir que durante un corto período el ministro Maximiliano Pullaro nos mandara efectivos de la Policía de Acción Táctica, que recorrieron las calles durante algunos días", indicó.

El concejal del Frente Pérez Cambia señaló "otra realidad es que, al llamado de los vecinos, la policía no acude porque no cuenta con personal suficiente. Los policías tienen órdenes superiores de salir sólo de a dos, pero resulta que la comisaría 22 y subcomisaría 18 de barrio Cabín 9, en el turno noche solo cuentan con dos efectivos cada una para todo. Imagínese que no pueden ir a cubrir un llamado por algún delito cerrando la comisaría", indicó,

Jolly recordó luego que, tiempo atrás, Pérez contó con PolicíaCcomunitaria integrada por 40 efectivos que las autoridades desmantelaron hasta que quedaron sólo 18 efectivos.

Sin preventiva

La jueza Melania Carrara denegó el pedido de prisión preventiva y liberó a Marcos Sebastián R de 35 años. imputado ayer de robar y golpear a un jubilado en Pérez el domingo pasado. Tras pedirle un vaso de agua a su víctima, R. lo golpeó y lo hirió. y la jueza denegó el pedido de prisión.