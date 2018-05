"Creo que hubo un intento de homicidio. Si esa bala se elevaba 30 centímetros más, quizás no lo estaría contando". Todavía conmocionado, el jefe comunal de Timbúes, Amaro González, hacía referencia ayer al atentado sufrido en la misma madrugada, cuando le dispararon desde un auto el frente de su casa. El mandatario afirmó que su hipótesis más contundente relaciona al hecho con "cuestiones políticas".

Dos minutos antes de las cinco de la mañana de ayer, la vivienda ubicada en Mitre al 100 de la familia González, en Timbúes, sufrió el impacto de tres tiros.

El único que estaba descansando en la habitación en ese momento era el mandatario local, su esposa se encontraba en el patio, y su hija en el living, mirando una serie. Fue la joven de veinte años quien en una crisis de nervios despertó y le contó a su papá lo sucedido.

Los hechos

Sentado en su casa, preocupado, con un móvil policial aprontado en la puerta de su domicilio, Amaro González recibió a LaCapital y narró: "Me había acostado a las 2.30 mirando una película, y Marcela, mi señora, estaba con Delfina, mi hija mayor. Alrededor de las cinco entró mi hija llorando, me sorprendió porque pensé que le había pasado algo a mi señora o a los chicos, que estaban afuera de casa. Ahí me contó que sonaron tres disparos".

El jefe comunal llamó a la Guardia Urbana y a la policía, quienes acudieron a la casa y encontraron tres impactos de bala: uno en la pared del dormitorio del matrimonio, uno en la vereda, y otro en el tapial.

Las primeras hipótesis describieron que las detonaciones se efectuaron desde un auto que circulaba en sentido oeste a este. Vecinos vieron que era un vehículo negro importado: "Con la descripción llegamos a la conclusión que se trató de un Audi negro", indicó González. Y afirmó que los detalles recabados darían con el perfil de un comerciante de la localidad que tiene en la región una cadena de maxikioscos. El hombre habría discutido con un policía y un efectivo de la Guardia Urbana horas antes.

Violencia política

Sobre el contexto en el que se originó el ataque, el jefe comunal enfatizó: "La vinculación que podría tener con esta persona, que nunca tuvo un problema personal conmigo, es política. Hoy está militando para la minoría de la comuna y desde allí creo que hoy toma esta posición adelantado a los tiempos electorales. El año pasado la campaña política fue muy violenta, con un montón de denuncias infundadas, (cuya falsedad ) pudimos demostrar, no así las que hicimos nosotros". Y reflexionó: "Si estamos ahora en esta etapa de violencia, no me imagino lo que va a suceder el año que viene".

En un repaso por situaciones similares que surgieron a colación del atentado a la propiedad, González destacó que lo sucedido "nada tiene que ver con lo que le pasó a Antonio Bonfatti" (ex gobernador de Santa Fe) cuando fue víctima de una balacera de presuntos sectores vinculados al narcotráfico. Y siguió: "Nosotros no tenemos nada que ver con el narcotráfico, con ningún negocio espurio, administramos honestamente nuestro gobierno en la comuna y por otro lado estamos denunciando permanentemente situaciones que tienen que ver con el delito".

Políticas de seguridad y justicia

El presidente comunal agradeció la solidaridad de los funcionarios tanto del área de Seguridad como Justicia que se acercaron: "Se hicieron presente en mi casa el jefe de Orden Público, de la Unidad Regional, de la comisaría local. Me llamó el secretario de Seguridad de la provincia, el presidente de la Corte de Justicia, el jefe de Policía de la provincia, el senador Armando Traferri, presidentes comunales de la región, intendentes y vecinos", detalló. Y además de destacar las políticas en el área de seguridad que despliega la comuna, se mostró disconforme con las actuaciones desde la Justicia: "Creamos la Guardia Urbana para darle más seguridad a la gente, la policía trabajó de forma impecable. Este fue un hecho aislado para nosotros y lo puedo contar. A lo mejor, esto sirve para que los que tienen que ejercer sus funciones lo hagan acorde a las responsabilidades que tienen", apuntó.

Y para concluir, fue contundente: "Lo que pasó tiene un origen político y debe ser severamente sancionado. No atentaron contra Amaro González, atentaron contra el presidente de la comuna de Timbúes".

A cargo de recolectar las pistas está la Policía de Investigaciones (PDI) a través de las directivas del Ministerio Público de la Acusación con el fiscal Juan Carlos Ledesma en turno. Trabajaron coordinadamente la comisaría local y la Guardia Urbana, cuyos efectivos quedaron aprontados en las inmediaciones de la casa.

Ya entrada la noche de ayer, no se habían efectuado allanamientos o detenciones. Pero el susto y la preocupación en el seno de la familia González seguían intactos, como en la madrugada.