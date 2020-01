Asimra se despega de las negociaciones de la firma Vassalli

La seccional Rosario de la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina (Asimra) planteó su posición frente al reinicio de actividades en la planta de la firma Vassalli SA, de Firmat. La misma fue nuevamente noticia cuando el personal inició las tareas de poner en condiciones los talleres para comenzar la producción.

Durante la difusión de la novedad el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Firmat, Diego Romero, contó el periplo que atravesaron los empleados y “patrones” para buscar inversores”.

Entre otras declaraciones afirmó que la masa de trabajadores arribó a un acuerdo con la patronal que incluye el pago de seis horas diarias de trabajo, hacerse cargo de la deuda postconcursal y mantener los 300 puestos de trabajo “que no son sólo metalúrgicos, sino que hay empleados que pertenecen a Asimra y fuera de convenio, de los cuales la UOM también se hizo cargo porque los otros gremios no aparecieron”, dijo Romero.

En relación a esos dichos, los responsables de Asimra Rosario aclararon que esa entidad mantiene contacto y conversaciones “por los canales y medios correspondientes, de manera constante, con los directivos de la firma”. Y además, aseguraron que esa organización gremial no fue invitada a la negociación que se mencionó, la cual vincula exclusivamente a los miembros de la metalúrgica con Vassalli SA y remarcaron que “en tales términos, ninguna representación ni protección ejerció la UOM con respecto a los afiliados de Asimra, cuya defensa se lleva a cabo por intermedio de esta entidad y por los canales correspondientes”. Finalmente indicaron que “el acuerdo mencionado no incluye, no representa, ni involucra a los afiliados de Asimra”.