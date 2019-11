Arequito, entre otras localidades, con la misma aspiración

Otro pueblo santafesino que se encamina a convertirse en ciudad es Arequito, la localidad del departamento Caseros que es conocida a nivel nacional por ser la Capital Nacional de la Soja y el pago chico de la popular cantante Soledad Pastorutti. Ya logró dar un primer paso al obtener media sanción en Senadores el proyecto de ley impulsado por el legislador, Eduardo Rosconi.

Ahora solo resta que suceda lo mismo en Diputados para que pueda concretar su aspiración. Si bien tiene menos de 10 mil habitantes cuenta con fortalezas que le dan chances de adquirir el rango de ciudad ya que, entre otras potencialidades, cuenta con cobertura total en materia de gas natural, agua potable, cloacas, pavimento y servicios de fibra óptica además de una importante actividad económica.

Arequito también ocupa un capítulo importante en la historia argentina al ser escenario de la sublevación del Ejército del Norte, en 1820, cuando en la por entonces "Posta de Arequito" una parte de esa fuerza se negó a combatir contra Estanislao López.

Similar suerte tuvo el proyecto para declarar ciudad a San Vicente, en Castellanos, luego de obtener dictamen favorable en distintas comisiones, la iniciativa presentada por el senador Alcides Calvo, quien también logró la aprobación unánime para que pase a Diputados.

También el Senado votó transformar en ciudades a Helvecia, del departamento Garay y Maciel (San Jerónimo), las cuales también tienen esperanzas el acompañamiento en Diputados.

Y cabe consignar que en la Cámara baja no solo recalaron recientemente iniciativas para elevar al rango de ciudades a Wheelwright, Elortondo y Teodelina, todas del departamento General López, sino además a Chabás (Caseros), que también tiene menos de 10 mil habitantes como, por ejemplo, Villa Minetti, que según el censo de 2010 tenía 5.808 habitantes y, sin embrago, el 30 de noviembre de 2018 logró media sanción a un proyecto de ley para que esa comuna fuera declarada ciudad.

Antecedentes

Un estudio realizado por un docente de la Universidad Nacional del Litoral, Gustavo Peretti, y que publicó el diario El Litoral, refiere a las ciudades santafesinas que no tienen la cantidad de habitantes que fija como requisito la Constitución de Santa Fe. En esa dirección indica que diez municipios aun no logran superar esa población. Si bien indica que Villa Cañás ya podría haber superado el umbral, no sucede lo mismo con la ciudad de Pueblo Esther, que recién lo lograría en dos años. Mientras que San Genaro en el año 2023, y en 2025 Romang y San Guillermo.

Y si bien no puede prever en qué año alcanzarán los 10 mil habitantes los municipios de Florencia, Malabrigo, Suardi, San Jerónimo Norte y Sastre, el estudio demográfico estima que en 2021 superarán esa cantidad de vecinos las comunas de Monte Vera y Sauce Viejo.