Las evidencias aportados por el fiscal de la causa, Juan Pablo Baños, fueron suficientes para que el magistrado haga lugar a la medida cautelar contra los sujetos incriminados, a quienes se le atribuyó el delito de robo calificado y lesiones graves.

El brutal hecho del que fue víctima un hombre de unos 40 años con problemas de salud mental y que se encuentra internado en un nosocomio rosarino a causa de las graves lesiones que sufrió ocurrió entre la noche del último viernes y la madrugada del sábado.

Lo sucedido generó conmoción en la comunidad arequitense y las sensaciones de bronca e impotencia no tardaron en visibilizarse a través de las redes sociales con mensajes de repudio y un fuerte pedido de justicia para que el caso no quede impune.

La denuncia que motorizó la investigación y derivó en la detención de los dos imputados fue impulsada por la asistente terapéutica de la persona agredida. Al ingresar al domicilio de San Martín al 1000 para suministrarle la medicación lo encontró tendido en el piso y gravemente herido, por lo que dio aviso a la policía para socorrerlo.

Luego de ser traslado por personal de emergencia al Samco local fue derivado al Hospital San Carlos de Casilda y posteriormente al Hospital Italiano de Rosario donde continúa internado en terapia intensiva. Aunque no surgieron mayores detalles sobre su estado de salud se supo que presenta diversos golpes en su rostro y otras partes del cuerpo además de algunos cortes aunque evoluciona favorablemente y no correría riesgo de vida.

La golpiza fue tal que el agredido aún no está aún en condiciones de declarar para brindar su versión sobre al calvario que padeció al ser atacado por los malhechores que ingresaron a su casa con fines de robo mientras dormía.

Los imputados, identificados como Agustín B., de 19 años, y Gustavo S., de 36, fueron apresados el fin de semana por personal de la Agencia de Investigación Criminal bajo las órdenes del fiscal Baños y hoy negaron ser los autores del delito que se les achaca.

El más joven de los sujetos involucrados quedó detenido al presentarse en la comisaría local acompañado de una mujer a quien momentos antes le había admitido que participó del feroz episodio además de revelar el lugar donde ocultaron lo robado. El dato fue clave para el posterior hallazgo y secuestro en el sitio indicado de tres guitarras que estaban dentro de bolsas de consorcio y pertenecían a la víctima.

Sin embargo, hoy negó haber tenido responsabilidad en el ilícito argumentando que se “entregó” en sede policial por miedo a presuntas represalias por parte de la sociedad. “Me asusté al escuchar que si no me entregaba me iban a echar del pueblo”, explicó en la audiencia para intentar, sin éxito, desvincularse del hecho.

El otro incriminado, quien fue detenido el domingo en plena vía pública de la vecina localidad de Los Molinos, también clamó por su inocencia. Ambos fueron representados por el defensor público, Fernando Ritondale, quien pidió la libertad de sus asistidos o en su defecto la morigeración de la prisión preventiva a través de un arresto domiciliario, lo que tampoco prosperó.

Los imputados coincidieron en señalar que la noche del viernes compartieron algunos tragos y luego tomaron por rumbos diferentes sin haber cometido el robo del que se los acusa.

El juez Pareto sostuvo que “si bien la investigación tiene que evolucionar y ser profundizada tenemos un grado de probabilidad” de que los imputados hayan cometido el grave hechos que de milagro no terminó con la vida de la víctima.

El magistrado además de considerar que estaban dadas todos los requisitos para el dictado de la preventiva, destacó el testimonio de la mujer que instó a uno de los imputados a presentarse en la comisaría de Arequito para reconocer su responsabilidad en el hecho que, sin embargo, hoy terminó negando en el marco de la audiencia imputativa.

El fiscal Baños también presentó informes médicos que constatan las lesiones de la víctima y una serie indicios que comprometen a los imputados. Y cabe destacar que aún restan por conocerse el resultado de algunas medidas que claves para el avance de la investigación.