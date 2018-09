El gobernador Miguel Lifschitz, junto al ministro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza, entregó en Firmat un aporte no reintegrable por 15 millones de pesos al Centro Ambiental del Consorcio de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) Micro Región 5 A, para avanzar en el correcto tratamiento y deposición de los residuos.

De esta forma, se realizarán obras que ya fueron licitadas, de estudios de suelos, hídrico e impacto ambiental, adquisición de maquinaria y equipos con el fin de acondicionar caminos internos, y de acceso al centro de tratamiento, infraestructura, oficinas, vestuarios y baños.

"Este es un proyecto no demasiado común en tiempos en que no hay políticas ambientales. Santa Fe es una excepción, porque tenemos un Ministerio de Medio Ambiente y un programa de inversiones muy importante que no hemos restringido porque entendemos la importancia del cuidado del medio ambiente", aseguró Lifschitz.

Las localidades que integran el consorcio de la Micro Región 5 A son Cafferata, Chañar Ladeado, Berabevú, Gödeken, Los Quirquinchos, Cañada del Ucle, Firmat y Villada, en los departamentos Caseros y General López.

Economía circular

El gobernador propuso "hacer separación en origen, con plantas de recuperación, y reutilizar. A eso debemos agregarle valor para generar trabajo, sumado a que aquellas cosas que recuperamos tienen valor económico. Vamos avanzando en este concepto moderno de economía circular, que reduce al mínimo los impactos en el medio ambiente y genera inclusión social a través del empleo".

Además, destacó que los Girsu "sean asociativos, con objetivos comunes" y añadió: "Nuestro objetivo es lograr que a la Ley de Basura Cero la podamos cumplir y sea una realidad en toda la provincia".

El gobernador precisó que estas inversiones "forman parte de un programa de obras públicas inédito en la historia, con más de 80 mil millones de pesos de inversión". Y explicó que "las obras no sólo resuelven los problemas y mejoran la calidad de vida, sino que además generan puestos de trabajo".

A su turno, el intendente Leonel Maximino destacó la importancia del plan: "Es un momento histórico para la región. Después de muchos años de trabajo, entre todos estamos haciendo realidad un sueño y eso es gracias al consorcio, a mis colegas y a la provincia".

En tanto, Speranza explicó que en toda la provincia hay conformados más de 30 consorcios con distintos grados de avance y añadió: "Estos proyectos tienen que ser conocidos por la comunidad. Era fácil tirar los residuos en cualquier lado pero ahora el proceso es distinto y ayudará a minimizar los impactos climáticos".