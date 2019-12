Anuncian créditos para empresas en Timbúes

En el marco de un acto que se desarrolló en el Club Sarmiento de Timbúes, en donde se hizo entrega de dinero para 47 emprendedores del programa "Timbúes Trabaja", el presidente comunal, Amaro González, anunció que en 2020 destinará 25 Millones de pesos para microemprendimientos. Durante el encuentro, la comuna hizo entrega de más de 1.100.000 pesos de un total de ocho millones previstos en el presupuesto de 2019.

Entre los oficios que recibieron estos fondos originados de la propia comuna se inscribieron, por ejemplo, servicios de gastronomía, pedicuría, peluquería, costura, pizzería, construcción en seco, repostería, artesanías con materiales naturales, entre otros.

En ese sentido, la secretaria de la Producción y Empleo Marcela Giraudo, expresó que "estamos contentos de seguir apoyando a los emprendedores que tienen ganas de progresar y esto se puede llevar adelante gracias al acompañamiento comunal".

Al respecto, González señaló a los emprendedores que "es una alegría compartir una jornada más con todos ustedes porque hay que recordar cuando hace un año y medio no teníamos respuesta para las mujeres y hombres que nos pedían una mano para salir de la crisis reinante en el país, no tenían trabajo y no podíamos dar ingreso a más personas a nuestro plantel". Agregó que "hoy entregamos con fondos propios 120 microemprendimientos y si a esto lo multiplicamos por tres podremos ver que brindaremos una salida a laboral a 360 personas que están llevando adelante sus sueños".

En ese marco anunció que para el 2020 continuará en esta línea de trabajo. "Hay que tener perseverancia, convicciones y confianza en uno mismo y trabajar en equipo. Hoy queremos anunciarles que seguiremos apoyando a las vecinas y vecinos que tienen ganas de progresar, con fondos propios de la comuna vamos a entregar 25 millones de pesos para microemprendimiento durante el próximo año".

"Nuestro sueño era generar herramientas para que nuestros vecinos puedan vivir un poco mejor. Juntos, siempre juntos, Timbúes progresa", concluyó el jefe comunal.