Alertan sobre la dramática situación de la salud

El médico sanitarista y gerente del Círculo Médico del departamento General López, Ramiro Huber, advirtió sobre el sistema de salud de la provincia y del país y resaltó que "está en un estado dramático y serio, porque se conjugan circunstancias propias del estancamiento de la economía, que produce perdidas de trabajo y más cantidad de gente sin cobertura social. Y, por otro lado, aspectos propios de la gestión". Alertan por la posibilidad de que las prepagas se tornen impagables por los usuarios.

Huber es un prestigioso médico y defensor de la salud pública. Es además médico sanitarista y magister en salud publica con amplia experiencia académica y práctica en la gestión de sistemas y servicios de salud, tanto en el subsector público, de la seguridad social y en el subsector privado. Fue interventor del hospital Samco de Venado Tuerto además de ocupar otros cargos. Es oriundo de Firmat, pero con base laboral en la ciudad más importante del sur santafesino, Venado, y es especialista en la organización y gestión de sistemas y servicios de salud en general, y particularmente aquellos que están centrados en la atención primaria.

Huber se destacó en el área de Salud, que perdió el rango de ministerio y redujo su presupuesto, eso genera que se achique la compra de vacunas, se limiten programas de salud o que pasen a ser obligaciones de las provincias sin recursos asignados desde la Nación. También las subas a las prepagas, que Huber define "como un guiño al sector privado para que sostengan a los afiliados con planes low cost que traslada la cobertura al bolsillo de la gente".

Las 24 provincias argentinas quedan expuestas a la necesidad de cubrir la salud en los territorios, lo que agravará las desigualdades geográficas. Santa Fe, en ese caso, tiene algunas ventajas comparativas. Para Huber, si la Nación no se hace cargo, la provincia con un nuevo gobierno y con un planteo político, "puede sentar las bases de un pacto para la salud de todos los santafesinos, una verdadera oportunidad en medio de la crisis".

Impagables

"La medicina prepaga hasta hace unos años estaba regulada por el Código Civil, por lo cual el Estado no obligaba a tener una responsabilidad sanitaria. El gobierno anterior logró la ley de medicina prepaga, que las obliga a cumplir una serie de ventajas pensando en la salud de la gente y a la necesidad de cubrirse. Ahora, el decreto del gobierno actual hace que las prepagas puedan autorizar al compás de la inflación, por lo que se tornan impagables. Entonces, se fijó que las prepagas puede volver a presentar planes parciales, es decir, cubre una partecita y lo demás se lo arregla el cliente. Eso un retroceso desde el punto de vista sanitario", indicó Huber.

En ese marco, señaló que "no todo se hizo bien siempre, ni todo se hizo bien en la gestión socialista". Huber expresó que, durante 20 años de gestión justicialista en la provincia, hubo acciones transparentes y claras, no hay antecedentes de corrupción, hubo un fuerte desarrollo de los programas de orden vertical. Es más, diría que la gestión socialista confundió y recortó la salud a la gestión pública estatal, dejando de lado la seguridad social del sector privado, que es más del 60 por ciento de la población. La red pública estatal tiene algunos déficits que no fueron resueltos. El Estado provincial tiene que ser rector de los subsectores, convocante y tiene la oportunidad de fijar las bases de un plan donde todos los sectores participemos y establezcamos una congruencia con un modelo de gestión que hoy no lo tenemos".