La resolución de la jueza Celeste Rosso, en cuanto a retrotraer las tarifas eléctricas a diciembre de 2017, produjo un cimbronazo en el mundillo político y fundamentalmente en el seno de la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto (CEVT). Aseguró el secretario general del gremio de Luz y Fuerza, Jorge Viano, que las pérdidas mensuales serán de 47 millones de pesos y que hay serios riesgos de que la CEVT no pueda prestar más el servicio y que "180 trabajadores puedan quedar en la calle".

Temen el cierre de la CEVT si persiste la resolución de Rosso que ya fue apelada por la CEVT. Para Viano es el presidente Mauricio Macri el responsable de lo que está sucediendo.

Viano dijo al programa Tardes Picantes, que se emite por la radio pública: "Vamos a ver que le van a decir a los trabajadores porque yo te aseguro que le voy a meter 180 trabajadores adentro del Concejo". Notoriamente molesto remarcó: "Que le van a decir, porque le van a tener que dar una explicación, porque fueron ellos (los ediles) los que crearon todo este conflicto. Nosotros hasta ahora estamos callados, pero basta se terminó".

La nota con Viano fue telefónica pero en estudio estaba la edila de Cambiemos, Viviana Downes, quien escuchaba asombrada la andanada de críticas del gremialista a los concejales, el intendente y hasta la ONG que presentó la medida cautelar para frenar el tarifazo en la ciudad o al menos retrotraerlo a diciembre de 2017.

La resolución de la jueza Rosso, en lo Civil y Comercial, determinó la suspensión del último aumento de energía. Tras ello Viano realizó varias entrevistas mostrándose casi como el vocero de la Cooperativa Eléctrica de Venado. Raro en Viano ya que generalmente es de tener bajo perfil mediático, aunque se entiende que la situación de extremada delicadeza que pasa la entidad lo obligó a salir con los tapones de punta.

Viano se negó a cruzarse con Downes a pesar de las ganas que tenía de contestarle al sindicalista por sus fuertes críticas al gobierno nacional. "Yo no quiero hablar con Downes. No me interesa hablar con una persona que pertenece a un partido que es el gran responsable del desastre que están haciendo con las tarifas en todo el país".

No obstante Downes remarcó que "las tarifas en Venado son una de las más caras del país y mucho tiene que ver la CEVT con esto. Siempre pedimos datos de todo tipo y no nos informan como corresponde".

Agregó que "con Downes no quiero hablar ni discutir. Lo voy a hacer cuando vaya al Concejo y le pida que nos den explicaciones con lo que están haciendo con la CEVT. Ahí sí le vamos a pedir que nos rindan cuenta, como atienden a otra gente. No como hicieron conmigo que no me dejaron participar como representante de los trabajadores en la discusión del contrato de concesión, en algo que es democrático como el Concejo. A mí me dolió muchísimo porque ellos no son quién para cortar la participación".

Al Concejo

"Vamos a ver ahora con qué cara van a mirar a todos los trabajadores y le van a decir lo que hicieron, porque ella fue una de las que presentó ante la jueza este recurso de amparo", dijo Viano, y agregó que "lo que está pasando no es culpa de la Cooperativa, que diga ella por qué el gobierno nacional aumento las tarifas. Ellos son los responsables de lo que está pasando y se sacaron el tema de encima y se lo tiraron a la Cooperativa".

La andanada de críticas hacia la edila macrista Downes no se detuvo tras señalar que "además que puede hablar esa concejal que hace dos días que esta, no sabe nada pobrecita, no tiene ni idea de nada. Cállate la boca, que es lo mejor que podés hacer, te doy un consejo nada más".

"Acá no hubo diálogo, se presentó una ONG y se terminó acudiendo a la Justicia. Cada vez es más grande la grieta entre el asociado y la cooperativa cuando todos tenemos que estar juntos. La pregunta es cómo la Cooperativa va a seguir funcionando, si la semana que viene esto no se resuelve tendrá que cerrar las puertas. Vos calcula que un millón de pesos por día se gasta en lo que se le compra de energía a la EPE", dijo Viano, y se preguntó; "¿Cómo haces para prestar el servicio con los valores de diciembre cuando la EPE te está facturando 30 millones mensuales? Hoy la Cooperativa tiene un déficit de 47 millones".

En las redes sociales estalló el escándalo y me mezclaron los temas ya que como casi siempre sucede, muchos critican los altos sueldos de los empleados de Luz y Fuerza y la supuesta gratuidad en el servicio de luz eléctrica de la que gozan.

El histórico lucifuercista, Viano, explicó que "los sueldos de la Cooperativa son los del convenio nacional de Luz y Fuerza. Me tienen cansado con eso que no pagamos la luz, la pagamos tenemos descuentos pero la pagamos".