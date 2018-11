Esta mañana se realiza una audiencia para revisar la prisión preventiva de Gabriel Strummia, el principal imputado por la desaparición y muerte de Paula Perassi.

Alberto, el padre de la víctima, afirmó que "pasaron más de siete años y todavía se sigue demorando el juicio".

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, Perassi afirmó: "Hoy se hace otra audiencia. Una traba más que nos ponen para llegar al juicio. Se están cumpliendo siete años y un mes de la desaparición de mi hija. Esto es una locura".





Embed #Zysman830 l @GBelluati: resuelven si prorrogan la prisión preventiva del procesado Gabriel Strumia por la desaparición y muerte de Paula Perassi. "Queremos el juicio ya, pasaron siete años y dos meses", afirmó Albero Perassi, padre de Paula. pic.twitter.com/juMew9e77K — La Ocho am830 (@laochoam830) 8 de noviembre de 2018



El papá de Paula nunca abandonó su lucha por conocer el paradero de su hija y hoy volvió a los Tribunales provinciales de Rosario para asistir a la audiencia en la que definirá si le cambian el régimen de prisión preventiva al principal acusado.

En la escalinata que está sobre calle Balcarce al 1600, el hombre renovó su reclamo de justicia y derecho a saber qué sucedió con su hija.





"Nosotros no queremos otra cosa que el juicio. No puede ser que hayan pasado más de siete años y no sepamos qué pasó con nuestra hija", afirmó Alberto.

Paula Perassi desapareció el domingo 18 de septiembre de 2011. Ese día la mujer recibió una llamada telefónica en su casa de San Lorenzo a las 20, y salió con el pretexto de buscar la tarea para uno de sus hijos. Nunca regresó. Hoy esperan el juicio oral y público cuatro civiles (entre ellos el empresario Strummia) y cinco policías tras un largo proceso que reveló una oscura trama de crimen y encubrimiento.

Mientras tanto, la familia de Paula espera poder encontrar su cuerpo, aún desaparecido.