Agoniza el esquema de descentralización por nodos provinciales

No es algo que no se viniera venir. La intención del gobernador Omar Perotti de desarticular los nodos con los que el gobierno socialista había planteado su proyecto de descentralización en la provincia, comienza a hacerse realidad. Al anuncio del cierre del Nodo Rafaela se sumó la ya consumada mudanza de la dependencia en Venado Tuerto, donde los empleados ya prácticamente no cumplían funciones.

Desde el entorno del gobernador se venía hablando, incluso desde hacía algunos años, de que los nodos debían cerrarse porque eran un "invento" burocrático, oneroso y que no cumplía su verdadero fin. El mismo Perotti lo repitió una y otra vez, primero en campaña, luego como gobernador electo y finalmente cuando asumió su función. Y ahora lo que sonaba a una amenaza parece hacerse realidad: la preocupación por la agonía se refleja en la comunidad y los medios locales.

En Venado Tuerto, con la mudanza realizada el jueves 24 de febrero, se decretó el cierre definitivo del Centro Cívico ubicado en 9 de Julio y ruta 8, lo que representaría el fin del Nodo 5.

Según lo consignó el diario digital Venado 24, ya la semana anterior el espacio mantenía por el momento las puertas abiertas con la presencia de sus empleados, pero las personas que concurrían a realizar alguna gestión se encontraban con una evidente falta de funcionamiento. De hecho, los propios empleados manifestaban su incertidumbre sobre su futuro y destacaban que los tenían prácticamente "frizados", sin ninguna actividad ni contacto con autoridades provinciales.

Finalmente, el jueves se definió la mudanza y arribaron un par de camiones para llevarse absolutamente todo lo que había en el lugar para trasladarlo al nuevo edificio del Ministerio de Desarrollo Social, donde también serían derivados los pocos empleados que todavía quedaban.

El Nodo comenzó a funcionar en el edificio de 9 de Julio y Ruta 8 en el 2010, cuando la gestión del entonces gobernador Hermes Binner puso en marcha su plan de descentralización del gobiernom que había materializado con éxito en Rosario. El último contrato firmado en Venado tenía vigencia hasta noviembre de este año, pero la administración provincial ya lo rescindió.

Confirmado

Según el mismo medio venadense, fue el ex intendente de Venado Tuerto y actual secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional provincial, José Luis Freyre, quien en declaraciones a la radio local Jota FM 98 terminó confirmando el 22 de febrero el desmantelamiento del Nodo.

El ahora funcionario provincial manifestó que "la descentralización era ficticia", y que los nodos culminaron siendo "lugares de asilo de referentes políticos o familiares de funcionarios". Además, justificó su cierre "en el marco del plan de austeridad de Omar Perotti", centrada en fortalecer las delegaciones actuales que ya tienen los ministerios en las distintas regiones.

Freyre dijo que el Nodo llegó a tener "entre 40 y 50 empleados, de los que quedan cuatro porque Miguel Lifschitz antes de irse, reubicó a varios". Sin embargo, el último coordinador del Nodo, Diego Milardovich, destacó que "nunca hubo más de 15 trabajadores" cumpliendo funciones.

Cinco regiones

"Cinco regiones, una sola provincia", fue la frase que sintetizaba la visión de la política de regionalización territorial de la provincia, cuando el entonces gobernador Hermes Binner la puso en marcha.

Según lo entendieron los gobiernos socialistas, la regionalización permitía "hacer visible el territorio de la provincia en su amplia diversidad y extensión". Conjugaba "la concepción universal de la ciudadanía con una recuperación de lo local y lo regional que potencia las oportunidades y logra construir, con un sentido original y colectivo, la integración regional".

Así, se conformaron las cinco regiones, identificadas cada una con un número, y sus correspondientes nodos: Reconquista (Región 1), Rafaela (2); Santa Fe (3), Rosario (4) y Venado Tuerto (5).

La regionalización se planteó en su momento como una "estrategia de organización y gestión del territorio", con la finalidad de "disminuir desequilibrios socio-económicos y acercar el Estado fortaleciendo su proximidad".

Bajo esta configuración, se "consolidó un nuevo modo de construcción de políticas públicas, sostenidas en la articulación y la cooperación entre el Estado provincial, los gobiernos locales y los actores públicos y privados", puede leerse en el proyecto de descentralización.

Otros planes

Perotti ya había dicho en 2015 que era su intención dejar de lado los nodos porque “han sido un invento burocrático y carísimo. La gente quiere seguir perteneciendo a cada una de sus localidades y no quiere que le pongan una tapa arriba de nuestros dirigentes”.

Luego, en diciembre pasado, y cuando ya había asumido como gobernador, fue contundente: “lo hemos planteado durante la campaña. No creemos en los nodos, sino en la descentralización. Cerca de la gente, de los municipios y de las comunas. Hay muchos trámites que los santafesinos van a poder hacer directamente”. Y planteó “la necesidad de gobernar de una forma diferente, mucho más austera. Cuidar el recurso de todos los santafesinos nos lleva a estar replantear el cierre y a estar mucho más cerca de los santafesinos”.

El gobernador dijo entonces que los empleados de los nodos sería reubicados siempre que su ingreso “se haya hecho respetando las formas legales. Hay muchos lugares en donde se puede prestar un servicio de la mejor manera y con mucha más utilidad”, sentenció.

El 19 de febrero, el gobernador volvió sobre aquellas palabras: “Cuando analizamos la cantidad de gente que ha tenido cada uno de los nodos, hubiesen sido un muy buen aporte para políticas de salud, educación, seguridad en la región. La necesidad de gobernar de una forma diferente, mucho más austera, cuidando el recurso de todos los santafesinos, nos lleva a replantear el cierre y a estar mucho más cerca de los santafesinos”, publicó entonces el diario La Opinión de Rafaela.

Reacciones

Las reacciones no tardaron en llegar. La diputada del Frente Progresista Rosana Bellatti expresó su preocupación por “la decisión del gobernador Perotti de priorizar las ciudades de Rosario y Santa Fe sobre el resto de los municipios y comunas de la provincia, a lo que se suma la inminente eliminación” de los cinco nodos.

“Los gobiernos del Frente Progresista acercaron el Estado provincial a todos los santafesinos, brindando respuestas y servicios sin necesidad de trasladarse más de 200 kilómetros para realizar algún trámite. Ahora, pretenden volver a concentrar el funcionamiento administrativo y hablan abiertamente de Rosario, Santa Fe y «el interior»”, manifestó la legisladora.

Pablo Farías fue ministro de Desarrollo Social en la gestión de Binner ministro de Gobierno con Miguel Lifschitz. En diálogo con La Capital, el ahora legislador provincial explicó que los nodos “no son sólo oficinas públicas de la provincia, que desde ya prestan un servicio importante. Cuando empezamos el proceso de descentralización en el gobierno de Binner desde la Secretaría de Regiones y Municipios, no sólo se buscó establecer lugares más cercanos, sino un proceso verdadero de descentralización; es decir, que los ciudadanos pudieran discutir cuestiones locales para la toma de decisiones, algo que estaba tradicionalmente concentrado en el gobierno”.

A su juicio, terminar con los nodos es “volver a concentrar el poder en la capital en perjuicio de los ciudadanos de la provincia, que encontraron la forma de lograr trámites mucho más cercanos y una forma de que la visión y gestión del Estado estuviera imbuida de cuestiones locales. Las regiones tenían que ver con las características de cada zona, había cosas en común, identitarias. Eso se desarrolló como un plan estratégico que se hizo con asambleas en los nodos, y que en las últimas etapas estuvieron acompañados por planes específicos, como el Plan del Norte o de la Costa, y que buscaban nivelar los desequilibrios entre regiones”.

Para Farías, la desaparición de los nodos “no sólo dejará un vacío administrativo, sino de poder real”.