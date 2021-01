Una fuerte polémica estalló en la localidad de Wheelwright tras la publicación de una solicitada del Partido Justicialista (PJ) de esa localidad en la que acusan al mandatario comunal, el radical Benjamín Gianetti, de no combatir las fiestas clandestinas en plena pandemia por coronavirus. El propio mandatario reconoció en su cuenta de Facebook que “cometi un error, asistí a un encuentro de jóvenes, no debería haber ido, no lo niego ni oculto y me hago cargo. Quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra”.

En el comunicado del PJ sostienen que: “Vemos con suma preocupación la realización de reiteradas fiestas clandestinas en nuestra localidad. Entendemos el cansancio que conllevan los cuidados de esta pandemia. Entendemos la necesidad de las y los jóvenes de divertirse. Entendemos todo, pere entender no significa desentenderse”.

En la misiva del escándalo el PJ colocó junto al comunicado una fotografía en la que se ve a Benjamín Gianetti en una fiesta junto a otras personas y sin barbijos. La imagen podría ser una foto de otra circunstancia previa a la pandemia por la falta total de barbijo de las personas que estaban cerca del mandatario radical, pero la prueba más contundente es la propia confesión de Gianetti en la que sostiene que fue un error haber estado en una fiesta en plena pandemia.

No obstante aclaró que “considero también que deben habilitarse espacios seguros para reuniones de jóvenes que existen. No se pueden negar y lo mejor es que se realicen respetando ciertas normas, así lo venimos planteando desde hace un tiempo. Reitero, cometí un error, como cualquier ser humano”.

Sostuvo que “día a día me esfuerzo por ser buen hijo y buen padre en mi vida personal y por dejar la vida para hacer lo mejor por el pueblo en mi vida institucional. Me gustaría que me evalúen por lo que hago al frente de la Comuna, por tener una administración ordenada, transparente, que no roba y que logró poner a Wheelwright de pie”.

Sobre el comunicado del justicialismo local que levantó tanta polvareda y discusiones interminables en las redes sociales, Gianetti remarcó que “esa manera de hacer política tan mezquina que tiene la oposición, la rechazo, no suma, demuestra la falta de ideas. Errar es humano y pedir disculpas es lo que corresponde”, finalizó el mandatario comunal.

Comunicado justicialista

En el comunicado, el PJ de Wheelwright sostiene que “hay responsabilidades individuales que repercuten en lo colectivo, y políticas, que son las que más nos preocupan. No sólo por la falta de controles evidente, sino por el absoluto desinterés de la máxima autoridad del pueblo”.

Para agregar más leña al fuego la misiva denuncia que Benjamín Gianetti “no sólo no evita la realización de las cuestionadas fiestas sino que asiste a ellas. Cómo pretender que se respeten los límites impuestos por los gobiernos nacional y provincial en el cuidado de todos y todas si el que debe dar el ejemplo a nivel local no lo hace”.

“No hay épica en ser responsables en un contexto de pandemia, la épica es de las y los profesionales de la salud que hace casi un año que están dejando la vida para cuidar la nuestra. Qué no te esté pasando a vos, no significa que no pueda pasarle a alguien que quieras”, culminó la misiva.