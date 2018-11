A los 75 años, aún trabaja en el cementerio y fue reconocido por la población

Para el sepulturero del cementerio de Murphy, Miguel Angel Salinas, la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos no fue un hecho más. Recibió afectos y reconocimiento de la gente como pocas veces antes y todo en función a su dedicación y empeño durante toda una vida, a pesar de tener de experiencia en ese trabajo alrededor de 15 intensos años de trabajo.

Con sus flamantes 75 años dice que hace lo que puede, con una modestia que no se condice con la presentación del lugar, a pesar de que el cementerio luce impecable como pocos en la zona.

Salina y Rafael Cisneros son sepulturero y asistente en el cementerio de Murphy. Por estas fechas su trabajo se visibiliza. Pese a que todos los días hacen las mismas tareas de mantenimiento, jardinería y pintura, con igual pasión y dedicación, por estas fechas se encuentran con que los vecinos redescubren su trabajo.

El Día de los Muertos, o el Día de los Fieles Difuntos es una jornada donde los católicos asisten a los cementerios a orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrenal. En los pueblos de nuestra región es la jornada en que una gran cantidad de vecinos acuden a los cementerios a rezar por sus deudos, y redescubren ese sitio.

Salinas entre otros oficios ha sido tambero, pero comenta emocionado "en estos días me han felicitado tantos vecino. Me emociono porque tanto reconocimiento me da orgullo. El cementerio siempre ha estado bien. Yo hago todo lo que puedo, y cada vez voy aprendiendo más".

Los trabajos que ha desarrollado la comuna de Murphy en los últimos dos meses en el cementerio local, acompañan con recogimiento el momento íntimo de los vecinos que llegan para orar o dejar una flor a sus seres queridos en estas fechas.

Entre otros trabajos "se colocaron una veintena de cestos de basura, se renovaron las flores y se parquizó. Se pintaron las paredes internas y externas, tanto de paredes como de edificaciones. También se construyó un oratorio para los fieles. Y se colocó un enorme cartel con una frase de San Agustín", menciona Salinas y agregó que "las 20 luces que se pusieron dentro. En el cementerio de noche parece que fuera de día". No se siente solo en su esfuerzo cotidiano. Con todas esas obras siente que para la comunidad también su trabajo es muy importante.

Orgullo

"Trabajo con mucho orgullo", repite varias veces. Llueva o no, con frío o calor, todos los días entre seis y siete horas se llega al cementerio a trabajar. Lo cuenta y se le infla el pecho. "Hago todo lo que puedo, desde mantenimiento, hasta jardinería hasta los trabajos cada vez que hay que hacer alguna sepulta". Las plantas son su gran pasión.

"Hago trabajo de jardinería, las plantas las cuido. Estas de la entrada son compradas, pero sino yo coloco plantas que tengo, que traigo yo. Hago plantas de gajos. Las rosas son todas gajos de otras plantas. Las quiero mucho a las y lo hago por amor al trabajo", comenta.

La comuna de Murphy realizó una inversión que ronda los 400 mil pesos en las instalaciones del cementerio local.

A todo ello se le suma el aporte sustancial de la pasión de Miguel Angel. "Es un orgullo trabajar así. Con el apoyo del presidente comunal y de su comisión que se preocupa porque el cementerio no sea una cosa escondida del pueblo. Sino todo lo contrario. La gente grande valoramos mucho este respeto y esta atención por los que ya no están", plantea Salina.

"Trabajo bien contento. No me falta nada. Tengo salud para seguir todo lo que pueda. Yo lo amo al cementerio, es como mi casa", concluyó.