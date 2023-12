La provincia suspende contratos y revisa pases a planta dispuestos por Perotti

El ministro de Gobierno provincial, Fabián Bastía, explicó este viernes que " había un montón de situaciones cuestionables" , y explicó: "Observamos que había contratados y no sabemos en qué situación, en dónde y para quiénes estaban trabajando. Lo vamos a saber después del análisis que hagamos sector por sector, ministerio por ministerio ".

" Las subrogancias que habían sido dadas en el margen de la ley , incluso con un cuestionamiento de la Cámara Contenciosa Administrativa, donde hubo dos fallos, uno en noviembre. Ahí se dice que claramente para determinados actos tienen que haber concursos que no ocurrieron y se salteó la carrera administrativa", añadió.

"La fuerza de las instituciones del Estado, actuado de manera coherente, coordinada y entendiendo el problema, todos juntos vamos a vencer todas las dificultades, empezando por la de seguridad. Y sin desconocer que hay otras como la financiera, la crisis hídrica y la social que nos afecta", enfatizó Bastía.

"En materia de seguridad va a quedar claro que las calles y la libertad de las personas van a estar en manos del Estado y vamos a liberarlas del delito y a quienes pretenden quitarnos nuestros derechos", señaló el funcionario, y destacó la sanción de la emergencia en seguridad, norma clave para la acción contra el delito.

"Se podrán realizar operaciones de compra, como equipamiento de vehículos, reparación de pequeños desperfectos y por los cuales están sin uso", explicó Bastía y siguió: "También va a permitir el reordenamiento de las fuerzas y tener la Policía en la calle, entonces los distintos cuerpos van a ser ordenados de tal manera que van a poder estar trabajando donde creemos que deben estar, en las calles".

También destacó los avances que representa la adhesión a la ley nacional de narcomenudeo: "La Justicia federal está lejos, no actúa no llega. Un policía, un fiscal o cualquier funcionario nos dice 'no podemos hacer nada, es materia de Nación'. Entonces a partir de ahora, todos esos actores que corrompen y destruyen a nuestros jóvenes y sociedad van a poder ser perseguidos por la Justicia provincial".

Por último, repudió las amenazas que recibió Pullaro y aseguró que esas acciones no van a torcer la voluntad ni el camino que se ha impuesto el gobierno. "Pueden hacer todas las amenazas que quieran, no nos van a cambiar el rumbo, vamos a seguir trabajando en la misma línea. Vamos a combatir el delito, vinimos para recuperar la calle para los santafesinos", enfatizó.