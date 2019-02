El grupo santafesino está en plena grabación de dos discos junto a figuras como Calamaro, Soledad, Coti y Los Nocheros. Cacho Deicas y Marcos Caminos, referentes de la formación que hoy toca gratis en Palermo en el Festival Unicos, hablan del orgullo del camino recorrido, desde el club de barrio hasta el fenómeno masivo.

Cacho Deicas y Marcos Caminos hablaron con Escenario sobre el presenta del grupo tropical santafesino.

>> Cacho Deicas: "Los Palmeras no tienen fecha de vencimiento"

—¿Qué te significó para vos que voces tan populares quieran grabar junto a Los Palmeras?

Cacho: —La verdad que para mí es un orgullo. Uno que viene remándola hace mucho tiempo tratando de imponer un estilo, buscando las mejores canciones para el agrado del público y el gusto masivo, que se sumen estos artistas importantes a una discografía o a un video para nosotros es un regalo que estamos recibiendo por permanecer tanto tiempo y saber aguantar las cosas buenas y las cosas malas.

—¿Recordás alguna palabra en particular que te haya dicho algún invitado o invitada en las sesiones de grabación?

—Las palabras de Calamaro: "Tengo en todo el cuerpo martillazos de Los Palmeras" (risas). ¿Es bueno no? En este caso Calamaro eligió Los Palmeras para hacer un dueto y la verdad es que salió tan fácil, tan espontáneo todo, porque se grabó en tiempo récord y enseguida el vuelo tan importante que tomó en las redes sociales nos sorprendió incluso a nosotros.

calamaro + lospalmeras.png Andrés Calamaro y Los Palmeras grabaron el tema "Asesina" del combo santafesino.

—¿Esto significa que entre la música del rock y la tropical no hay tantas distancias?

—Claro, en este momento estamos cotejando que estamos tan cerca del folclore, del rock y de toda la música popular que es fácil lo que estamos haciendo junto a artistas conocidos y amigos, que se ofrecen para participar. Y llama poderosamente la atención. Recién terminamos de grabar junto a La Mosca, así que la variedad de estilos y géneros son variables.

—¿Cuál es la fecha en que arrancaron Los Palmeras?

—El 9 de diciembre de 1972.

—¿A 47 años de aquel debut, se hubiesen imaginado que la cumbia santafesina se convertiría en un clásico de la música popular?

—No, para nada, porque en sus tiempos esto se hacía como hobbie, ir a tocar a despedidas de solteros, al club de barrio, al cumpleaños de 15. Después, cuando se vio que la gente empezó a gustar de este estilo, se lo empezó a tomar con más profesionalidad. Y bueno, hasta el día de hoy seguimos buscando siempre mejorar, estar al tanto de los sonidos, de las canciones, de llevar cosas nuevas al público que nos ha hecho el aguante durante tanto tiempo. Y a raíz del trabajo que venimos pregonando desde hace mucho tiempo viene este regalo de gente importante como Calamaro y tantos otros, que se suman a hacer un disco federal y para distintos gustos.

—¿La historia de Los Palmeras es antes y después de "Bombón asesino"?

—Bueno, tuvimos un éxito bastante importante con "La suavecita", que abrió muchas puertas, pero eso es más allá del "Bombón...", que fue el éxito más importante de nuestra carrera porque no sólo se conoció a nivel nacional, sino que lo grabaron en México y en distintos idiomas, y creo que fue el salto principal de nuestra carrera.

—O sea que ratificás que desde que el "Bombón..." se conoce en 2004 de ahí evidentemente hubo un quiebre.

—La gente nos empieza a conocer desde el "Bombón", porque se empieza a bucear la discografía de Los Palmeras para atrás, ya que teníamos una cantidad de discos grabados. Así que se comienzan a cotejar el antes y el después del "Bombón" y medio que se armó una revolución de temas que antes eran desconocidos.

—¿Vos te acercarías a cantar una canción de otros así como Soledad graba un tema de ustedes?

—Por supuesto, de hecho recién termino de grabar un tema para un disco de La Mosca, que supuestamente es de otro palo. Es un exitazo de ellos y lo hicimos en nuestro estilo, pero se va a grabar en un material de La Mosca.

—¿Vos creciste con esta experiencia en lo interpretativo?

—Uno crece en el conocimiento de los estilos, de cómo pueden pegar con otras voces, con otros instrumentos, siempre se está buscando el pum para arriba, digamos (risas).

—¿Esto comprueba que Los Palmeras no tienen techo?

—No tienen fecha de vencimiento (risas).

—Ni fecha de vencimiento ni techo, porque siempre van por más.

—Bueno, de eso se trata, de estar siempre ocupados, reinventándonos a través de cosas nuevas para seguir subsistiendo. Y trabajamos para seguir siempre vigentes. Acordate, Los Palmeras no tienen fecha de vencimiento, ponelo en el título (risas).

>> Marcos Caminos: "Nos decían que lo nuestro era música de negros"

—¿Cómo surgió la idea de hacer este trabajo con tantas estrellas de la música popular?

Marcos: —Este fue un proyecto de la compañía Leader Music, ya hicimos varios duetos. Con Andrés Calamaro, que es de público conocimiento, hicimos "Asesina"; con Coti Sorokin "El embrujo"; con Soledad "La suavecita"; con La Mosca "Qué quiere la Chola"; con Los Nocheros "Aprenderás a llorar" y con El Chaqueño Palavecino "Doble vida". Ahora estamos preparando el tema "Por primera vez" junto a Jorge Rojas y "El parrandero" con La Mona Jiménez, así que paulatinamente iremos haciendo los duetos para editarlo discográficamente.

—¿Cómo piensan lanzarlo, en qué fechas?

—En primer lugar se va conformar en un disco de diez canciones que va a salir en agosto y otra edición para fin de año, Es la producción que hicimos con la Filarmónica, que son veinte temas más la obertura. Son 20 artistas distintos que cantan un tema cada uno y hay muchos invitados más con los cuales estamos charlando, pero aún no está definido y preferimos no adelantarlo para no crear una falsa expectativa.

—¿Por que se edita en dos discos?

—Lleva mucho trabajo, nosotros tenemos mucho trabajo también y a veces encontrarnos en un estudio de grabación con los invitados de esta categoría también es engorroso, porque ellos tienen sus giras y nosotros las nuestras. Además tenemos que encontrarnos no sólo para grabar sino también para hacer los videos.

—¿Los temas de Los Palmeras los fueron eligiendo entre todos o cada artista invitado pidió el suyo?

—En algunos casos los eligió el artista y hubo casos en que si no era su tono o su estilo tenían la opción de cambiar. En el caso de Jorge Rojas, por ejemplo, yo le sugerí por su estilo romántico el tema "Por primera vez" y él no sólo lo aceptó sino que eligió ese tema finalmente. También sucede que cuando los invitamos les decimos que tienen que elegir entre determinados temas porque los otros ya los grabó otro artista, ellos eligen y lo hacemos.

—¿Te quedó alguna anécdota de haber grabado con Calamaro?

—Digamos que como curiosidad, o como un hecho sobresaliente, es que él conocía todo nuestro repertorio y era algo que nosotros lo ignorábamos. Nos dijo que había muchos temas que nosotros habíamos grabado y que a él le caían "como un guante", esa fue su expresión, como queriendo decir que esa canción estaba representando los sentimientos que él estaba atravesando. Porque más allá de ser un artista famoso, a él le pasan las mismas cosas que nos pasan a todos, sobre todo en la faz afectiva.

—¿Querés decir que "Asesina" tiene alguna relación con una situación de su vida amorosa?

—Sí, el cantó esa canción, pero el tema que más le agrada a él es uno que nosotros ya grabamos pero no estaba incluido en el repertorio que hicimos con la Filarmónica, y es "Noche con arte". Ese es el tema que a él le caía como un guante, a lo mejor por sus vivencias ¿no? Lo que sucede es que tenemos que trabajar sobre las pistas ya grabadas con la Filarmónica de Santa Fe, y adaptarnos a ese repertorio.

—¿Qué les suma como artistas la experiencia de reunirse a tocar y grabar con figuras de otros géneros?

—Naturalmente le hace mucho favor no sólo al grupo sino a todo, porque desde el momento que grabamos con la Filarmónica nos abrió la cabeza y también nos abrió un camino inmenso porque antes estábamos lejos de pensar que se podía fusionar la música sinfónica con la tropical, era todo un reto, un salto al vacío. Cuando eso salió bien, te diría que muy bien por la aceptación del público, nos animamos a sumar a artistas muy afamados. Eso engrandece más la música de Santa Fe y no hace más que acrecentar la calidad de nuestra música.

—La cumbia fue bastardeada durante años y tomada como una música menor, aunque hoy tiene el lugar que se merece.¿Ustedes lo toman como una revancha?

—No, al contrario, yo te diría que lo tomamos como un triunfo. Nosotros fuimos discriminados, siempre nos decían, para usar las mismas palabras de mucha gente, que era música de negros. Bueno, nosotros nos aguantamos todos esos chirlos y con el tiempo quedó demostrado que no estábamos equivocados, que es una música popular, que es del gusto de la gente.

—Y que la supuesta música de negros la terminan bailando todos.

— Claro, pero no lo vivo como revancha, para nada, nosotros luchamos por un objetivo de superación y gracias a Dios que se pudo dar, pero revancha contra nadie, porque no tenemos ningún enemigo enfrente que nos diga eso, es un mito, digamos.

—Pero, insisto, ¿ustedes decían que no era música de negros o que sí, que hacen música de negros y a mucha honra?

—Es que es un dicho popular, nadie se plantó adelante nuestro y nos dijo: "ustedes hacen música de negros". Si eso hubiese sucedido, yo en esa situación sabría qué contestarle. Y le diría, bueno, si te parece que es tan simple, tan básica, tan poca cosa, ponete a hacerla vos a ver cómo te sale.