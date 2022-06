La cuenta corriente cerró un trimestre en rojo

El stock de deuda externa bruta total, al 31 de marzo pasado, fue de u$s 274.355 millones, unos u$s 6.488 millones más que al cierre del último trimestre del año pasado, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ).

En el primer trimestre del año, el balance cerró con un déficit de cuenta corriente de u$s 1.130 millones, cifra que revirtió la ganancia de u$s 437 millones registrada en similar período de 2021. El año pasado, la balanza de pagos cerró con un superávit de u$s 6.708 millones, más del doble de los u$s 3.121 millones de 2020.

En tanto, entre enero y marzo pasado la economía argentina registró una posición de inversión internacional neta acreedora de US$ 119.345 millones, con una merma de u$s 2.903 millones respecto al cierre del año pasado debido a que el aumento estimado para los activos externos fue menor que el incremento observado en el valor de mercado de pasivos.