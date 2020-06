La Corte ordena que no haya excedente de presos en cárceles provinciales

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ordenó limitar la población de cárceles del sur provincial como consecuencia de superpoblación, problemas de higiene y de otra índole, una problemática que se extiende a otras unidades penitenciarias. El pronunciamiento del máximo tribunal se constituye en un precedente que tendrá efecto en otros establecimientos donde se verifique el mismo déficit.

Los ministros de la Corte indican expresamente que debe evitarse la superpoblación carcelaria en la cárcel de Piñero y requiere al Poder Ejecutivo que en el plazo de 15 días formule una propuesta para limitar el excedente mediante la intervención de la Mesa Interinstitucional de Diálogo que se constituyó a partir de la crisis surgida en el momentos que se declaró la emergencia sanitaria.

También exhortó a que los gobiernos provincial y nacional establezcan un mecanismo que dé solución definitiva al problema de los presos federales, por ejemplo los detenidos por narcotráfico, dado que no hay prisiones federales en territorio santafesino. El Servicio Penitenciario Federal debe dar cumplimiento, indica la Corte, a dar cumplimiento en no más de 180 días al convenio que determina que en cárceles provinciales no puede haber más de 50 presos federales como cupo máximo.

La resolución es una respuesta a un hábeas corpus presentado en 2015 por el Servicio Público de Defensa Penal, entonces a cargo de Gabriel Ganon, en favor de todas las personas privadas de libertad en cárceles, entre ellas la de Piñero y la de Riccheri y Zeballos. El recurso pedía adecuar en la cárcel de Piñero la población a 1448 internos, reubicando la cantidad de personas que excedían ese número en otros destinos. Eso ocurrió luego de que el juez Javier Beltramone hubiera suspendido esa medida, hasta que la Justicia Federal retirara de esa unidad los presos federales que allí están alojados.

La medida es significativa en un momento en que por la emergencia sanitaria se impulsaron reclamos tanto de defensores públicos como particulares para descomprimir la población carcelaria. La Corte Suprema indicó que esta decisión no implica ninguna liberación de personas condenadas por delitos contra la vida o contra la integridad sexual. Pero recomienda a las autoridades penitenciarias el estricto cumplimiento de los protocolos y normas vigentes en materia sanitaria ante la detección de síntomas compatibles con Covid-19, “debiendo procurarse de manera inmediata la atención correspondiente y, en su caso, un aislamiento provisorio dentro el penal u otro establecimiento destinado al efecto”.

Al mismo tiempo en el voto del ministro Daniel Erbetta indica a los jueces que en el marco de la pandemia extremen todos los recaudos que permitan las alternativas al encierro en los casos fijados por los estándares internacionales. Esto es para personas en avanzada edad y en delitos de menor o escasa lesividad, no para situaciones de delitos graves, que deben seguir atados a las pautas de la ejecución de condenas.

La determinación implicará muy probablemente un cuello de botella cuando entre en vigencia. El Ministerio de Seguridad emitió una resolución hace dos semanas por la que no acepta recibir más presos en dependencias policiales, lo que implica derivar los que lleguen al Servicio Penitenciario.