Zona oeste: acusan de "pirómano" y "usurpador" a un chatarrero por un voraz incendio

Según testimonios de vecinos y la propietaria del terreno, fue provocado, es decir, fue intencional. Además, los vecinos aseguran que el chatarrero es "acumulador de chatarras" y "es usurpador" de un terreno desde "hace 9 años". Y que es la tercera vez que se origina un siniestro de esas características, lo cual genera malestar entre los vecinos del barrio.

"Que nadie ayude a este hombre porque es mentira lo que cuenta, es acumulador y usurpador y hasta le prendió fuego la moto al hijo, que es supertrabajador", sentenció con una elocuente molesta una vecina de la cuadra para asegurar que una iglesia de la zona "iglesia le construyó una casa y le brindó todos los electrodomésticos y después prendió fuego todo".

Embed #Incendio | Anoche, alrededor de las 02:00hs, personal de nuestra Institución trabajo en un incendio generalizado de una chatarrería ubicada en Pedro Lino Funes al 2300. Debido a la magnitud del siniestro, en el lugar trabajaron los móviles #M27 y #M31 (sigue)#Incendio pic.twitter.com/yZ8AGhLKpF — Bomberos Rosario. (@BombVolRosario) July 5, 2022

En diálogo con el móvil de de 12 a 14, Angel, el vecino sindicado como "pirómano", se defendió: "Y no lo hice, hay un vecino que es pirómano y me quema las cosas, pero es cierto que es la tercera vez". A su vez, sostuvo: "No le pido nada a nadie para comer ni me meto con nadie, junto maderas para fabricar muebles; la gente que diga lo que quiera, a mi no me molesta".

En tanto, en escena apareció una hija del hombre para retrucar la versión del resto de los vecinos de la cuadra. "Le sacan mano a mi viejo y está enfermo por ayudar a todos, ella misma (una de las vecinas de la cuadra) le cag... un trabajo a mi viejo y ahora viene a ensuciar a mi viejo..", enfatizó la mujer, quien tuvo que ser separada por otras personas para que el conflicto no pase a mayores.

Como si esto fuera poco, al rato llegó quien dijo ser la dueña de la casa donde hasta hoy funcionaba el galpón de chatarras de Angel para asegurar: "Es mentira lo que cuentan, ellos (Angel y su familia) usurparon hace 9 años cuando murió mi mamá y se quedaron con los muebles y toda la documentación de la casa. Ahora la causa está en Tribunales, pero los tiempos de la Justicia son otros".

"¡Que nadie los ayude, son unos sinvergüenzas!", insistió.

En tanto, desde la Empresa Provincial de la Energía (EPE) confirmaron el incendio de un cable del tendido de baja tensión de la cuadra y que pasado el mediodía ya había sido reemplazado para reponer el suministro eléctrico en la cuadra. A su vez, dos dotaciones del cuartel central de Bomberos voluntarios intervinieron para sofocar las llamas que se desataron en el lugar a raíz del voraz incendio.

Ahora resta saber en base a las pericias que realizará la unidad de Bomberos Zapadores si el incendio fue efectivamente intencional o provocado producto de una contigencia.