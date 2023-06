Zona centro: se desvaneció cuando manejaba su auto, subió a la vereda y tumbó un árbol

El choque se produjo en Zeballos e Italia. La conductora sufrió traumatismo cervical. No fue tragedia porque justo no había personas en la vereda.

Por muy poco no fue tragedia. Afortunadamente, no había personas caminando en la vereda cuando el automóvil ascendió totalmente fuera de control. Otra cuestión que favoreció a que todo no haya sido peor fue la baja velocidad a la circulaba el vehículo.