Mientras se realizaban las primeras pericias para la investigación oficial, a unos metros, el conductor del camión expuso su particular versión de los hechos. "Yo sólo me abrí para pasar a otro camión y me encontré con la Partner, que estaba parada. No sé qué hacía ahí. Yo venía andando y cuando me abrí, me encontré con esa chica detenida", señaló.