El secretario adjunto del Sindicato de Peones de Taxis, Horacio Yannotti, salió al cruce de las declaraciones del suspendido secretario general del gremio, Horacio Boix, adjunto del Sindicato de Peones de Taxis y destacó que "cuando las pruebas que presentamos ante Fiscalía y se demuestre cómo Boix malversó fondos, no habrá más nada que discutir".

Esta mañana, en declaraciones al programa Zysman 830, de La Ocho, Boix, dijo que se habían "inventado muchas mentiras" en su contra y pidió que se investigue su patrimonio. Al mismo tiempo, destacó que el problema del gremio debía resolverse "puertas adentro y no ante los medios" y tildó de "cagones y malas personas" a quienes lo acusaron de malversar fondos del sindicato.

Y respecto de las amenazas enviadas ayer al propio Yannotti, Boix se desligó: "Saben muy bien que no es mi estilo. Yo no preciso amenazas, voy de frente, soy hombrecito y tengo lo que hay que tener bien puesto. Y si en algún momento le tengo que dar un piñón, se lo doy también, no me van a temblar las manos", expresó.

"Boix no se quiso retirar a tiempo y torció el rumbo y la forma de conducir el gremio".

Hoy, en el programa Trascendental, Yannotti fue consultado sobre esa declaraciones y respondió: "Está tratando de dar el último manotazo de ahogado para salvar su situación. Pero cuando las pruebas que presentamos ante Fiscalía salgan a la luz y el fiscal se expida sobre la situación de Horacio Boix sobre cómo malversó fondos no habrá más tema para discutir".

sinditaxis.jpg

Cuando analizó los dichos del suspendido secretario del gremio sobre que las cosas debían haberse solucionado "puertas adentro del gremio", Yannotti explicó: Lamentablemente en los últimos tiempos Boix nunca escuchó ni le dio participación a la comisión directiva".

>> Leer más: Boix: "No preciso amenazar, voy de frente y si tengo que dar un piñon, lo doy"

"Incluso cuando el tesorero -Pedro Bustos- le hizo algunos planteos lo echó. El siempre tuvo una forma de conducir que no es la que corresponde. Nosotros reconocemos que tuvo logros y confiamos en su momento en su conducción. Pero a veces los dirigentes cumplen un ciclo y se retiran. El no se quiso retirar a tiempo y torció el rumbo y la forma de conducir el gremio".

Yannotti recordó que el tema de la malversación de fondos está relacionada con los aportes de titulares y choferes: "El dinero a la institución ingresa de tres maneras: vía Rapipago, con los aportes de titulares y choferes vía entidad bancaariao, y la tercera es venir a la institución a pagar. Boix se apropiaba del dinero que entraba por esa última vía. Ahí existe la malversación de fondos. El no rendía cuentas respecto a eso". Recordó, además, que el monto faltante es de unos 300 mil pesos mensuales.

Respecto a si había habido malversación de fondos con cheques, el secretario adjunto explicó: "Sobre los cheques que se firmaban, todos tienen las firmas del secretario administrativo, el tesorero y el secretario general. De esos pagos está todo registrado y contabilizado".

>> Leer más: Nueva amenaza contra el titular del sindicato de peones de taxis de Rosario

Por otra parte, Yannotti admitió no tener problemas en que investiguen su patrimonio y el de sus otros compañeros de comisión directiva: "Los ocho integrantes que votamos por la suspensión de Boix no tenemos problemas con eso. De los ocho cuatro trabajamos acá en la institución y vivimos de un sueldo. Ninguno de nosotros vivía la vida ostentosa que llevaba Horacio Boix".