Ya se puede tramitar el medio boleto estudiantil

A diferencia de otros años y con el objetivo de que los estudiantes cuenten con un mayor plazo para realizar el trámite e incluso que puedan hacer uso de este beneficio desde el primer día del ciclo lectivo, la Municipalidad puso en marcha ayer el operativo para las altas y renovación del Medio Boleto Estudiantil 2019. El trámite es gratuito y el año pasado más de 49 mil alumnos utilizaron este beneficio.

Con este pasaje, alumnos de jardín de infantes (4 años), preescolar, escuela primaria, secundaria y especial de Rosario que vivan a más de ocho cuadras del establecimiento educativo, con la franquicia abonarán sólo el 50 por ciento del boleto del Transporte Urbano de Pasajeros.

"En el año 2018 más de 49 mil alumnos en edad escolar obtuvieron su correspondiente franquicia, lo que pone de manifiesto el esfuerzo que realiza el municipio para poder garantizar la accesibilidad a la educación. Este año tomamos la determinación de iniciar el proceso dos semanas antes del ciclo lectivo, para que los chicos pudieran empezar su trámite previamente y tener su credencial habilitada desde el primer día de clase, también agregamos más lugares para retiro de la franquicia para descentralizar el proceso y que el acceso al beneficio esté más cerca del vecino", destacó la secretaria de Transporte y Movilidad, Mónica Alvarado.

El trámite de renovación se realiza totalmente por internet a través del sitio oficial de la Municipalidad, rosario.gob.ar. No obstante, quienes obtengan por primera vez este beneficio cuentan con una instancia presencial al momento de retirar la credencial.

Cabe aclarar que las franquicias nuevas y los duplicados se tramitarán durante todo el ciclo lectivo, mientras que las renovaciones se otorgarán hasta el 31 de mayo de este año, inclusive.

Los interesados en obtener la franquicia estudiantil deberán cumplimentar los siguientes requisitos:

 Ser alumno regular de establecimientos educativos de Rosario en los niveles jardín de infantes (4 años), preescolar, primaria, secundaria y escuela especial.

 No ser titular de otra franquicia de transporte.

 Tener domicilio a más de 8 cuadras del establecimiento educativo y que el mismo figure en el DNI.

 Ingreso del grupo familiar que no supere lo estipulado por ordenanza. Esto es, hasta 3 hijos en edad escolar, no debe sobrepasar hasta 3 veces y medio el salario para la categoría A de maestranza -escala salarial de empleados de comercio. En febrero de este año, ese salario se fijo en 26.181,47. Si se tiene más de 3 hijos en edad escolar, ese ingreso familiar no debe superar la suma de 5 salarios y medio de la misma categoría.

¿Cómo se tramita?

El trámite se inicia en rosario.gob.ar/tramites. Al ingresar a Medio Boleto, hay que completar el formulario con los datos personales y de los familiares. Aprobada la solicitud, se recibirá la confirmación por correo electrónico (es importante tener acceso al email ingresado, ya que permite verificar si los datos son correctos o no).

Luego, a través de la aplicación Movi, se envía una foto tipo carnet y otra del DNI. En el término de 72 horas hábiles (contados a partir de recibir el correo electrónico que confirma la recepción de la foto correctamente), el interesado deberá presentarse con el DNI en el Centro de Atención elegido para retirar la credencial sin costo y personalizada.

En caso de que renovar la franquicia del año anterior, hay que completar el mismo formulario, ingresando a rosario.gob.ar/tramites, sección Medio Boleto. Automáticamente el sistema responde si la solicitud fue aprobada y así se podrá seguir utilizando la tarjeta Movi actual, con el beneficio otorgado, durante el ciclo lectivo 2019.