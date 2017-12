Ya se agotaron los pasajes en tren hasta mediados de enero

Un clásico del verano. Los pasajes en tren para viajar a Córdoba o Tucumán durante este mes o la primera quincena de enero se agotaron hace semanas. En Trenes Argentinos, la operadora ferroviaria, aseguraron que la segunda tanda de tickets se pondrá a la venta recién sobre fin de año, cuando se terminen de redefinir rutas y horarios de los servicios. Desde la agrupación Amigos del Riel reclamaron que se incremente la cantidad de trenes.

Mientras tanto, en la estación Rosario Norte un cartel advertía ayer que los pasajes a Córdoba y Tucumán están agotados hasta el 15 de enero. Y los usuarios que iban a consultar por fechas posteriores se llevaban todos la misma respuesta: "Será en las próximas semanas, se va a informar a través de la página de internet", se explicaba atentamente.

Aún así, las quejas no eran pocas. "Planifiqué mis vacaciones para febrero, pero no puede ser que aún no sepa si voy a poder viajar en tren", cuestionaba una mujer y recordaba que otros años no existieron esas limitaciones.

Según indicó, "siempre hubo pocos pasajes y se agotaban en octubre o noviembre, pero se podían sacar con anticipación sin problemas".

Desde Rosario Norte hay dos servicios semanales a Córdoba que salen los martes y sábados, y otros dos a Tucumán, los lunes y jueves. El tiempo de viaje es largo: llegar a Córdoba demanda 12 horas y para arribar al Jardín de la República se necesita un día completo.

Sin embargo, por diversas razones, el servicio tiene muchísima demanda. Es más seguro, más cómodo y, sobre todo, mucho más económico.

La última actualización de tarifas fue en abril de 2016 y actualmente el pasaje a Tucumán cuesta 160 pesos en primera, 195 en pullman y 560 si se prefiere un camarote. El mismo viaje en los micros que salen desde la estación de ómnibus rondan los 1.500 pesos, diez veces más.

Un argumento de peso para que, sobre todo, grupos de amigos, familias enteras o mochileros elijan los trenes todo el año y, más aún, en las épocas de fiestas de fin de año o vacaciones de verano.

"El problema es que la gente se acuerda de que en tren se viaja bien y barato recién en diciembre. Por eso se hace imposible conseguir pasajes en estos días. La empresa debería reforzar los servicios", comentó una pareja que "frecuentemente" usa el tren a Córdoba.

El mismo planteo que expusieron los miembros de la Asociación Amigos del Riel. "Resulta increíble que en pleno siglo XXI, no se puedan sacar pasajes con anticipación para hacer un viaje", se quejó Rolando Maggi, referente de la entidad que batalla por el mejoramiento del servicio (ver aparte).

Con paciencia

Desde las oficinas de prensa de la operadora del servicio indicaron que "se están redefiniendo operativamente las rutas y los tiempos de viaje", por lo tanto cuando se complete esta etapa no se sacarán a la venta los pasajes para la segunda quincena de enero y febrero.

"Antes de fin de año, seguramente, vamos a estar terminando de definir la operatoria de los servicios y entonces estaremos poniendo a la venta los pasajes", explicaron.

Durante diciembre y la primera quincena de enero, los servicios fueron los mismos que circularon durante todo el resto del año y, en principio, el esquema no se modificaría.

Según indicaron desde la operadora, las últimas semanas de diciembre y las primeras de enero son las más demandadas y no se agregaron coches, por lo tanto difícilmente haya refuerzos para el resto del verano.

No obstante, remarcaron, a través de la línea gratuita (0800-222-8736) o la página www.trenesargentinos.gob.ar se puede consultar sobre venta de pasajes. Los boletos también se pueden comprar on line, con 5 por ciento de descuento.