Ya no instalan teléfonos fijos sin contratar servicio de internet

María Eugenia se mudó hace poco más de un año a una nueva casa, en el centro de la ciudad. Como tiene celular, no estuvo entre sus prioridades instalar el teléfono. Sólo después de varios meses de estrenar hogar y cansado del mal funcionamiento del móvil, quiso contratar una línea fija. Pero se encontró con un problema: la principal prestadora del servicio, Telecom, ya no ofrece líneas nuevas si no se contrata también el servicio de internet. "Me dijeron que la línea se ofrecía con internet", recordó la mujer, que decidió llevar su reclamo a la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. Aún así, todavía espera una respuesta de la empresa.

Su caso no es el único que llegó durante este año al organismo que depende del Concejo Municipal. "Esto es algo que viene ocurriendo hace algún tiempo, como el servicio de telefonía fija no les resulta redituable, pretenden sumarle internet", advirtió María Julia Bonifacio, titular de la oficina.

Sin embargo, subrayó que la telefonía fija es un servicio público, por lo cual "las empresas están legalmente obligadas a cumplir con la prestación básica".Y recordó que, ante un par de presentaciones realizadas por usuarios, los reclamos se trasladaron a la empresa y "se logró resolver el problema".

En combo

Aunque muchos ya lo consideran en riesgo de extinción, hay hogares, comercios o empresas, que aún no quieren o pueden prescindir del teléfono fijo. Además, en materia de comunicaciones, la telefonía básica es la única considerada como un servicio público, lo que implica que sus tarifas están reguladas y que las empresas deben garantizar que los usuarios accedan de forma equitativa a los servicios.

Sin embargo, esto no siempre es tan fácil. Basta entrar en la página institucional de Telecom para apreciar la numerosa oferta de paquetes de servicios combinados. Combos de celulares internet; o internet llamadas ilimitadas desde el teléfono fijo. Para telefonía fija se ofrece el "Plan total país full" que incluye minutos ilimitados para hablar a líneas fijas de cualquier operador, de todo el país; minutos ilimitados para hablar a líneas móviles de Personal y un pack de contestador automático, transferencia de llamadas, conferencia, llamadas sin selección y llamada en espera.

Sin embargo, cuando se quiere contratar el servicio surge la sorpresa. "Con el plan de internet instalamos sin cargo una línea fija", dijo en tono amable la operadora del call center ayer frente a la consulta de LaCapital . Pero la entradora oferta se convierte después en una obligación. "Las líneas fijas salen con internet sí o sí", sostuvo.

Si se insiste en pedir sólo un teléfono fijo, la oferta más cercana es la instalación de un servicio satelital, "no convencional", con un costo de 835 pesos por única vez, más 265 pesos por mes.

Sin opciones

Para el director provincial de Defensa del Consumidor, Leonardo Gianzone, con la negativa a instalar el servicio básico si no se contrata internet se incurre en una doble falta. Por un lado, dijo, como se trata de un servicio público "salvo una cuestión técnica, es decir que en la zona no exista cobertura, se debe garantizar que el usuario pueda acceder al servicio".

Pero además, explicó, la "venta atada", cuando la adquisición de un producto obliga a comprar otro, es una práctica comercial ilegal que contradice la ley de defensa del consumidor. "La gente todavía conoce poco cuáles son sus derechos. Por eso terminan contratando los dos servicios como se los ofrecen o se quedan sin línea fija. Pero tienen que saber que la empresa de telefonía está obligada a prestar el servicio básico, sin ningún adicional", remató.