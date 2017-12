Ya acarreaban duras sanciones deportivas

No es un buen momento para varios de los rugbiers involucrados en el grave episodio del boliche del parque España. Hace un mes, el Comité de Disciplina del Torneo Regional del Litoral les aplicó duras sanciones a varios de ellos, con hasta 13 fechas de suspensión, por exhibir una bandera de protesta contra el arbitraje antes del inicio del encuentro que GER disputó con Estudiantes de Paraná por el 3º puesto del Torneo del Litoral. La sanción más dura fue para el capitán de GER, Luciano F., que recibió 13 fechas, mientras que a sus compañeros les aplicaron 11 partidos de suspensión. Entre ellos estaban Lucio C., Andrés S. y Manuel C. Varios fueron convocados a los seleccionados provinciales y nacionales. El abogado penalista Paul Krupnic, que representa a tres de las víctimas que fueron incorporadas como querellantes, advirtió que el caso será expuesto ante el tribunal de disciplina de la Unión Argentina de Rugby (UAR). Para el letrado, "la reprochable conducta de los jóvenes choca de bruces con el espíritu de un deporte que promueve valores de confraternidad y convivencia dentro y fuera de la cancha, condición que estas personas demostraron no asimilar".