Vuelven los controles a choferes en la terminal Mariano Moreno

La Unidad de Control Psicofísico (UCP) volverá a tener sede en la Terminal de Omnibus Mariano Moreno, luego que dejará de funcionar el lunes pasado 1º de abril. A partir del próximo lunes se retomarán los controles médicos y psicológicos a los colectiveros que llegan o parten desde la ciudad. Así lo confirmó hoy la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT),.

El Programa de Unidad de Control Psicofísico tiene como objetivo evaluar la salud de los conductores previo a cada servicio y, de esta manera, saber si está en condiciones de realizar el viaje.

Según informó la CNRT, la distribución geográfica de las Unidades de Control se determina de acuerdo al flujo de transporte de jurisdicción nacional que opera desde cada ciudad, para cubrir los corredores principales del país.

“Las unidades no son fijas, sino que son móviles porque buscamos que los choferes no se acostumbren a que se les va a hacer el mismo control en las mismas provincias. Esto va a ir movilizándose a nivel nacional, como lo estamos haciendo ahora. En los cuatro casos que empiezan el lunes los profesionales van a ser contratados por CNRT para los horarios que se precisa, de acuerdo a los toques de dársena, y no en un horario fijo. Lo que buscamos es una rotación del personal profesional tanto los fines de semana, feriados y los días de semana para poder controlar el 100 por ciento del flujo vehicular”, detalló a La Capital Jorge Ceballos, subdirector de la CNRT.