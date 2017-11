"Voy a demostrar que no me enganché de la luz", dijo el titular de los bares de la rambla

Mario Cornaglia, dueño de emprendimientos gastronómicos ubicados en la zona de La Florida que están cuestionados por "engancharse" al sistema de alumbrado público, rompió el silencio. Negó que sus locales estén enganchados a la luz, y aseguró no estar informado sobre la decisión de la Municipalidad de quitarle la concesión de esos bares.

"No tengo ninguna notificación. La Municipalidad todavía no me notificó nada, estamos trabajando como todos los días", dijo en el programa "Procopio 830", que se emite por La Ocho, esta mañana desde el bar Caracola, uno de sus emprendimientos.

Cornaglia fue consultado luego de que trascendiera la información de que la intendenta Mónica Fein había firmado el decreto que revocaba la concesión para la explotación de los locales comerciales de la Rambla Catalunya.