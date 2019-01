Volvió la violencia contra quioscos de diarios y crece la preocupación

Luego de la denuncia pública que hicieron los vendedores de diarios y revistas de la ciudad, se conocieron tres nuevos hechos que volvieron a golpear al rubro ayer a la madrugada. Se suman a los 25 robos que sufrieron los canillitas en dos meses; el 90 por ciento de ellos, en zona sur.

Los hechos se sucedieron entre la zona sur y la zona centro de la ciudad. En San Martín y Olegario Víctor Andrade robaron pertenencias y, nuevamente, colecciones que vienen con distintos diarios y revistas.

Por otra parte, tanto en el puesto de Ovidio Lagos y bulevar 27 de Febrero como en el de Ovidio Lagos y Lamadrid hubo intentos de robo. En ambos casos, rompieron candados pero no se llevaron nada.

Estos tres hechos se suman a los 25 asaltos que sufrieron los canillitas en un lapso de dos meses. La gran mayoría de ellos, el 90 por ciento, sucedió en la zona sur. Principalmente, sobre avenida San Martín.

El titular del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Rosario (Sivendia), Carlos Martínez, contó que a la hora que ingresan los ladrones no hay nada de valor para llevarse en cuanto a dinero: "Se llevan monedas y billetes de 5 o 10 pesos. Y fundamentalmente las colecciones de autitos, de avioncitos. Hasta han barreteado quioscos".

Este último punto al que hizo referencia Martínez viene a colación de la modalidad que emplean los delincuentes para llevarse la mercadería. En general, los robos se dan a mitad de la madrugada, antes de que llegue el reparto.

El responsable de Sivendia contó que en su quiosco, en otro robo que sufrió en las últimas semanas, el propio camionero que fue a llevar los ejemplares de La Capital evitó una situación que podría haber sido mayor: "Cuando llegó el camionero, vio que estaba la luz del quiosco encendida. El delincuente estaba parado adentro y salió corriendo con una mochila".

"Me sacaron alrededor de 5 mil pesos en mercadería. Pero si no hubiera sido por la circunstancia fortuita de que justo llegó el camionero de La Capital, me habrían desvalijado el lugar porque adentro ya había preparada una bolsa de consorcio con más mercadería", añadió.

Los canillitas tienen una teoría sobre el destino final de los elementos sustraídos: "O los venden por internet o tienen algún otro lugar donde los reducen. Sospechamos de las ferias que se arman en los barrios, aunque es difícil comprobarlo".

Uno de los canillitas robados que tiene su puesto en San Martín y Gaboto, Roberto Castagnino, y que fue robado el jueves a la madrugada, contó: "Me llevaron todas las colecciones de autitos, de vasos de cerveza, de relojes. El que lo hace, sabe lo que se lleva".

"Me cortaron los dos candados y me rompieron la cerradura con una palanca. Tuve que llamar a un herrero para que me enderezara la puerta", contó Roberto, al ser consultado sobre los daños estructurales. A ello, agregó: "En mi puesto actuaron con un auto porque se llevaron todas las revistas, una silla, una reposera, una garrafa y una pava eléctrica".

"En un principio, tratamos de ir buscando una solución con perfil bajo porque teníamos miedo de generar un efecto contagio y que eso arrimara a más delincuentes. Decidimos comunicarlo porque esto fue in crescendo", explicó Martínez, tras confirmar que esta semana sufrieron casi un robo por día y el jueves por la madrugada hubo dos hechos en los que delincuentes se llevaron pertenencias y colecciones de revistas de distintos quioscos.