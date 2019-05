El Concejo Municipal recobró ayer su formato habitual de trabajo. Funcionaron las cinco comisiones asignadas a los días lunes y hoy lo harán las seis restantes. Hubo quórum pero las agendas no descollaron, más bien se movieron en los andariveles formales: mejoras, permisos y distinciones. El jueves retomarán las sesiones después de tres semanas y antes de la elección final del 16 de junio habrá cinco reuniones en el recinto. Todos tienen la misma certeza, nadie espera que en ese lapso se traten temas picantes. Al menos tres llevan meses en las gateras: regulación de la noche, un nuevo Código de Faltas y el aval a un complejo de edificios en Córdoba y Corrientes.

"Acá no se dejó de trabajar, siempre hubo alguna reunión", dijo un portavoz que lleva más de dos décadas en el Palacio Vasallo y vio pasar varios procesos pre y post electorales. En esta ocasión, renovar 15 de las 28 bancas no es poco, y la actividad menguó.

De las tres semanas que el Concejo lleva sin sesionar, una se aplicó a la previa de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), del pasado 28 de abril; en otra hubo paro municipal y en la tercera ayudó el calendario, nunca hay actividad durante Semana Santa.

Ayer, a las 9, fue el primer día en que los ediles se sentaron a debatir, por primera vez, cara a cara, fuera de los programas de radio o televisión, en ocasional coincidencia. Pero si algo queda claro es que saben separar el ardor y la llama. Cuando enfrentan posiciones, la temperatura sube, pero fuera de eso, los términos son normales, salvo algún que otro chascarrillo en el fueguito calmo de cada una de sus convicciones.

Hoy será el turno de las comisiones de Cultura, Derechos Humanos, Gobierno, Obras Públicas, Presupuesto y Producción. Ayer sesionaron Ecología, Planeamiento, Salud, Seguridad y Servicios Públicos. No son pocas las que tienen en sus carpetas las cuestiones más polémicas: nocturnidad, proyecto de la megatorre del desarrollador Aldo Lattuca y un nuevo Código de Faltas.

Acción

De acá a junio, el Legislativo local cuidará que la agenda no salga de las cuestiones menores, ya que será muy difícil que algún bloque quiera ceder consenso en medio de la contienda aún pendiente.

La falta de sesión de las últimas tres semanas en algunos casos sólo implicó que no se cumpliera con la tarea orgánica, ya que no fueron pocos los ediles a los que se los podía ubicar en el Palacio Vasallo. eso sí, contactarlos era un albur, porque toda la atención y tensión estaba en las «pole position» a lograr en las Paso.

La elección pasó y dejó su impronta de escenario móvil: hay ediles que pueden considerarse número puesto, como Eduardo Toniolli y María Eugenia Schmuck, de los Frentes Juntos y Progresista, respectivamente. Otros, como Roberto Sukerman, Pablo Javkin y Roy López Molina siguen a máxima tensión la carrera por la Intendencia y en el medio, varios, desojando margaritas, en vista a los resultados de junio. Fuera de carrera quedó Celeste Lepratti que compitió por Igualdad y Participación. "Está dolida, ella trabaja mucho", se escuchó en un pasillo.

Cómo funciona

Cada semana, el Concejo centra su actividad en tres pasos a través de los cuales se va generando la agenda: lunes y martes se reúnen las once comisiones de trabajo; mientras que el jueves, un encuentro Plenario da los últimos hilvanes a los temas que horas más tarde se debatirán en el recinto y que se convertirán o no en decretos, resoluciones y ordenanzas.

¿Qué sucede cuando hay feriados? No hay reunión de comisiones y por lo tanto tampoco habrá sesión, ya que los despachos que producen las primeras deben estar dentro de la misma semana. "Eso no implica que los ediles no estemos en el Concejo", insistieron los consultados.

Algo es seguro, desde hace 15 días la actividad legislativa es nula, en una ciudad donde indudablemente pasan cosas.