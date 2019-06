Violento choque entre un auto y un utilitario en la zona sudoeste

Un violento choque se produjo esta tarde entre un Fiat Uno, que era manejado por un joven, y un utilitario, que era conducido por un hombre que viajaba con su mujer.

El hecho se produjo esta tarde en la transitada esquina de Biedma y avenida Francia cuando por razones que se investigan un Fiat Uno, color gris, colisionó con violencia contra una Kangoo, al punto que, de acuerdo a los vecinos, el utilitario "voló varios metros".

Pese al fuerte impacto, solo hubo heridos leves. El hombre solo sufrió golpes y la mujer que lo acompañaba sólo un chichón.

"Ni idea qué le pasó, porque el pibe que manejaba el auto podría haber frenado", afirmó el conductor de la Kangoo, que tenía la derecha y quien recalca que "lo veo venir, porque la calle es muy ancha, y hasta último momento pensé que frenaba".

"Traté de esquivarlo, pero como estaba el contenedor no pude", señaló el hombre que no tuvo consecuencias físicas debido a que estaba con el cinturón de seguridad puesto, al tiempo que sostuvo: "No entiendo lo que le pasó al pibe, porque hay mucha visibilidad".

Más allá del tremendo impacto, el susto fue muy grande, porque el utilitario que volcó quedó muy cerca de una mujer que justo había salido de un negocio que estaba a metros del lugar del hecho.

"Fue un susto terrible. Teníamos la puerta abierta, escuchamos el golpe y vimos como volaba la camioneta y nos asustamos porque había salido una mujer del local y pensamos que la podría haber agarrado. Pero por suerte no le pasó nada", contó a Canal 5 una mujer que atiende un local en esa esquina.

Los vecinos relataron que esa zona siempre fue complicada, pero está más peligrosa desde el momento en que la arreglaron. "Necesitamos un semáforo, porque como la avenida es nueva pasan a todo lo que da, porque desde que la mejoraron le sacaron la contención que había y que hacía bajar la velocidad", relató una vecina.