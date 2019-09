Violento choque entre un auto y un camión en Circunvalación

Una pareja y una adolescente que se movilizaban en un automóvil resultaron con heridas leves luego de protagonizar un violento siniestro vial minutos antes del mediodía en avenida de Circunvalación, a la altura de Mendoza.

El hecho ocurrió cuanto un Toyota Etios en el que viajaban una pareja y una adolescente embistió el lateral izquierdo de la parte delantera de un camión Mercedes Benz que estaba estacionado y cuyo conductor intentaba reparar una correa del motor del pesado vehículo.

"Estaba arreglando la correa y lo vi venir y salté para el costado. Tenía las balizas prendidas y escuche que un auto derrapaba y se me venía encima. Si no me corría me cortaba las piernas o me mataba", comentó Leandro, el conductor del camión.

En tanto, uno de los médicos del Sies que asistió a los lesionados del auto señaló a Canal 3 que "son tres pacientes con heridas leves. Vamos a trasladar a uno de ellos que presenta una herida cortante en el cuero cabelludo, pero son todas heridas menores. Los camioneros no requirieron atención".