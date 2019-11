Violencia de género y dispositivos que son "una cáscara"

El Juzgado de Menores no está exento de los casos de violencia de género, fundamentalmente de situaciones de noviazgos violentos que llegan a los Tribunales. “Los casos de violencia machista que tenemos están vinculados a noviazgos violentos entre jóvenes, donde no hay políticas públicas serias y sostenidas para esos chicos menores de 18 años”, afirmó la magistrada.

Si bien en lo formal existen dispositivos, Aguirre Guarrochena no dudó en asegurar que “no hay abordajes ni dispositivos reales para trabajar con esos varones, porque funcionan en lo hipotético y ante el caso real, no se hacen intervenciones por más que sean requeridas”.

“Ese es el gran problema en las políticas de niñez y adolescencia, que más de una vez no hay intervenciones, sino fachadas de intervenciones donde detrás no hay nada, una cáscara vacía. Y hasta que no se pueda mejorar la calidad de las articulaciones, fundamentalmente en el tema de la violencia machista en menores, no hay una respuesta satisfactoria del Estado”, consideró.