Violencia de género: reclaman el traslado inmediato de una docente

El gremio Amsafé Rosario le exigió al gobernador, Omar Perotti, y al ministro de Educación provincial, Víctor Debloc, que autoricen de inmediato el traslado solicitado por una docente rosarina que padeció violencia de género durante varios años y corre riesgo de vida, pese a que su ex pareja resultó condenada por el caso.

Según cuestionaron, la provincia tuvo "una actitud burocrática" ante una situación de extrema gravedad y no contempló las normas establecidas en tratados internacionales respecto al tema, las cuales resultan "supremas" a la hora de intervenir y acompañar el pedido realizado por la víctima.

"De esta forma se sigue revictimizando a la docente porque además de soportar el plano emocional que atraviesa, debe resolver domicilio, salario y reubicación de manera urgente, ya que no puede llegar a fin de año", reclamaron.

Ocurre que la vicedirectora en cuestión "ya tiene todo acordado y hasta la han recibido muy bien" en esa provincia donde pretende continuar con su vida junto a su hija, pero aún aguardan la firma del gobernador Omar Perotti y el ministro de Educación Víctor Debloc en el expediente cursado.

"Nos dijeron desde Educación que le otorgaban el traslado y nunca se lo otorgaron, por eso venimos a dialogar con Daniel Couselo, de la Secretaría de Bienestar Docente, y tanto él como el delegado de la Regional VI, Osvaldo Biaggiotti nos expresaron que se comprometían a dar vista al expediente y acompañar este pedido", comentaron.

La docente realizó el pedido de traslado a otra provincia ante el Ministerio de Educación en diciembre de 2022 y obtuvo casi de inmediato una respuesta negativa. Amsafé Rosario comenzó a intervenir en enero de este año. Hasta el momento "solo recibimos evasivas", según comentó la secretaria de Género del gremio, Verónica Montanari.

La reglamentación ministerial establece que para acceder a un traslado interjurisdiccional con un cargo de base. "Esa reglamentación dice que si uno ocupa esos lugares no se puede trasladar con ese cargo sino con el que tiene como docente de base. Y como ella es titular y renunció a sus horas de maestra, no tiene otro cargo de base que no sea el de vice", esgrimieron.