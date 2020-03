La ciudad de Villa Constitución restringió desde ayer el ingreso y la circulación de vecinos por una decisión adoptada desde el comité de crisis conformado por la pandemia del coronavirus. De este modo se transformó en el segundo distrito santafesino, luego de Hersilia, que adopta esta medida que será implementada por las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. La idea fue impulsada luego de que la vecina San Nicolás, en territorio bonaerense, implementara el mismo criterio para desalentar la circulación de personas y promover las medidas recomendadas desde el gobierno nacional luego de detectar un caso positivo. También en Ramallo tomaron restricciones similares.

"Si no residís o no trabajás en Villa Constitución no podrás ingresar", indica el flyer que se lanzó desde el municipio a las redes sociales para notificar lo dispuesto. "Si la persona que intenta ingresar tiene un motivo que se justifica por razones laborales o de fuerza mayor se le permitirá el ingreso. Pero si no es así se le pedirá que vuelva a su territorio", dijo a LaCapital el intendente, Jorge Berti.

"La gente tiene que saber que no estamos de vacaciones sino en una crisis sanitaria y todos de alguna forma se tienen que hacer responsables. Creemos que ese es el modo de cumplir con las disposiciones que se indican por estas horas desde el gobierno nacional y el provincial", señaló.

Berti, además, puntualizó que "de ahora en más, quienes tengan la intención de llegar a Villa Constitución deberán saber que es muy probable que los detengan, les pidan la documentación y se los indague respecto al motivo de su ingreso y, de no ser una causa justificada, tendrán que volver al lugar de origen".

"Si no tomamos esta medida vemos a diario que la gente sigue circulando, vienen a hacer compras, a visitar a familiares en momentos en que las autoridades nacionales y provinciales están recomendando que nos quedemos en nuestras casas. Simplemente debemos acompañar las medidas de prevención en materia de salud y no podemos evitar cumplir con el aislamiento social y la baja circulación", dijo y sostuvo que "si todos comenzamos a trabajar de esa manera seguramente tendremos éxito a la hora de frenar el avance de la pandemia".

El intendente afirmó que hasta hoy (por ayer) "no hay casos confirmados ni sospechosos, pero estamos trabajando fuertemente en la prevención y en la generación de hábitos", para luego destacar las tareas conjuntas que se llevan adelante con el hospital local.

Asimismo contó que "hubo numerosas denuncias por casos de vecinos que debían guardar cuarentena, pero lamentablemente no la respetaban y hasta ahora hay unos 29 que fueron obligados a acatar esa disposición por las fuerzas de seguridad".

En San Nicolás

El 28 de febrero una contadora de San Nicolás viajo a New York y regresó el 10 de marzo. Arribó a su domicilio y se comunicó con su hermana médica a quien consultó sobre el protocolo a seguir ya que tenía tos y algunas líneas de fiebre.

Luego solicitó atención al 107 y los médicos la revisaron, constataron que tenía febrícula y la enviaron a su domicilio donde estuvo en contacto con su hija de 15 años. A la mañana siguiente decidió viajar a Capital Federal, se alojó en su departamento y nuevamente solicitó atención médica al servicio 107.

Los profesionales decidieron trasladarla al hospital Otamendi, con 37,8 de fiebre y tos. Descartaron los primeros días la Influenza A y B, realizaron los análisis y cuando llegaron los resultados confirmaron su caso como positivo.

