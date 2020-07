Villa Constitución lanzó un programa de asistencia económica

El municipio de Villa Constitución lanzó dos beneficios para comerciantes de la localidad que se hayan visto afectados por el aislamiento social ante el Covid-19: la eximición total o parcial del Derecho de Registro e Inspección (DReI) a quienes no pudieron trabajar en este lapso y un crédito subsidiado para comerciantes de hasta 50.000 pesos para abastecerse de insumos necesarios.

"Generamos un proceso de acompañamiento a los vecinos y pymes. Trabajamos como un municipio cercano, que escucha a la gente. Con solidaridad y trabajando a la par vamos a superar esta pandemia en lo que respecta a la salud, pero también podremos mirar al futuro con optimismo", señaló el intendente Jorge Berti.

Respecto a los programas ATP, se dispuso la eximición total o parcial del DReI a quienes no pudieron trabajar durante el período de aislamiento social o hayan realizado trabajos que no pudieron cobrar. Se aplicará a los anticipos 4º (abril) y 5º (mayo) del año 2020, y si la actividad continúa como no exceptuada se podrá solicitar la eximición de períodos posteriores.

Mientras que los comerciantes tendrán un crédito subsidiado de hasta 50.000 pesos para abastecerse de insumos necesarios para cumplir los protocolos nacionales, provinciales y municipales Covid-19. El financiamiento será hasta 6 cuotas mensuales iguales y consecutivas, con seis meses de gracia y la modalidad será en especie con entrega de elementos sanitarios por parte de la oficina de compras municipal.

Las bases y condiciones del programa de asistencia se encuentran disponibles en la página web www.villaconstitucion.gob.ar.

"Tenemos que seguir cuidándonos para no volver atrás y cerrar la actividad económica, por eso presentamos estos créditos propios de la emergencia sanitaria. Los formularios para solicitarlos están en la web y se puede llamar al 03400-435500 (interno 544) o al 03400-435554 de lunes a viernes de 7.15 a 13 horas", detalló el secretario de Hacienda del municipio, Nicolás Rubicini.