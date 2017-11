"Es poco usual que una empresa tenga 150 años, pero en el caso de La Capital tiene una explicación: es la inserción que tiene en Rosario, cómo el diario supo meterse en el corazón de los rosarinos y cómo los rosarinos quieren a su diario, hay una interacción muy positiva". Así se refirió el director del Grupo América, Daniel Vila, en el aniversario del diario La Capital.

Vila sostuvo que "no es habitual que haya tanto compromiso entre un diario y su ciudad, y entre la ciudad y su diario. Eso no pasa en otras ciudades, yo no lo he visto en ningún lado".

"Hoy más que nunca los medios tenemos la enorme responsabilidad de tratar no solamente de informar, de buscar la verdad, de investigar, hoy los medios tenemos una responsabilidad adicional de tratar de cerrar esta enorme brecha que existe en la Argentina, y pareciera que todavía no tomamos conciencia de esa de esa obligación que tenemos para con la sociedad", sostuvo el director de La Capital en una entrevista con Canal 3.

En cuanto a la situación de crisis por la que atraviesan muchos medios del país, opinó que "no es bueno. Este gobierno ha fomentado una concentración demasiado grande y creo que siempre tiene que haber equilibrios, en la política, en el sector privado, y sobre todo en un sector tan sensible como son los medios de comunicación, nunca es más necesario el equilibrio".

Acerca de sus días como dirigente futbolístico, opinó que se trata de "una etapa cerrada de mi vida. Primero porque estoy grande y no tengo la misma energía, y además se necesita una cuota de romanticismo y yo la perdí, perdí las ilusiones. Y porque tengo una vida armada, tengo mi familia, mi trabajo y estoy feliz. No le quitaría un segundo de vida a mi familia por el fútbol".

Afirmó que el acto en que la intendenta Mónica Fein distinguió a La Capital fue "muy emocionante. Tengo la honra, la suerte de presidir La Capital en este aniversario, ¿cómo me puedo sentir? Orgulloso, feliz".

También opinó sobre la evolución de la ciudad. "La Rosario que conocí hace veinte años ha crecido, el rosarino la ve todos los días y no se da cuenta. Pero el que viene cada tanto ve un desarrollo impresionante de la ciudad, lo que ha crecido el río, el comercio, la cantidad de restaurantes, el movimiento nocturno... No se ve en otros lugares".

"La provincia me parece que está mucho mejor que otras, que están muy complicadas", sostuvo.

Manifestó que "La Capital es el medio digital más visitado del interior del país. El papel sigue circulando, tiene una circulación importante. Creo que habrá una convivencia durante un tiempo más. ¿Cuánto tiempo más?, no lo sé. Es muy probable que se termine el papel porque ya hay una generación que no está acostumbrada al papel. Y también está el tema ecológico, hay que talar árboles para hacer diarios".

Sin embargo, sentenció que los cambios no deben asustar, ya que contribuyen al crecimiento. "Para mi no es una mala noticia, es una excelente noticia, siempre los medios han experimentado cambios, y siempre los medios han sido capaces de adaptarse a los cambios y crecer".

"El legado de La Capital fue la base que sentó el fundador, Ovidio Lagos. «Las columnas de La Capital pertenecen al pueblo», creo que eso es lo que lo hizo grande, eso implica que lo que se hace en ese medio es periodismo, que la comunicación es lo más honesta posible, lo que no quiere decir siempre sea el dueño de la verdad ni que no se equivoque, pero en ambos casos hay un condimento casi mágico, que es la buena fe", concluyó.