Video: el impactante incendio de un auto en una esquina de barrio Azcuénaga

Momentos de extrema tensión se vivieron esta tarde en el barrio Azcuénaga cuando un Ford Ka rojo ardió en la esquina de Córdoba y Larrea. El llamativo episodio fue registrado por una vecina que explicó lo que estaba sucediendo y terminó cantando parte de una canción haciendo alusión a lo que estaba viendo.

Las imágenes muestran al vehículo parado en la bocacalle con la puerta abierta como si el conductor hubiera huido raudamente cuando comenzaron las llamas.

El video también muestra cómo un camión que transporta garrafas, y que estaba detrás del auto siniestrado, se va de la escena para prevenir un accidente mayor.

"¿Qué pasó?", se escucha decir una voz a lo lejos. "Se incendió ese auto", contestó la mujer que filmaba. "No lo sé, explotó", agregó como deducción. Hasta el momento no trascendió cuál fue la causa que provocó que el vehículo ardiera en llamas. Afortunadamente no hubo personas lesionadas.