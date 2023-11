Víctimas de choques de vehículos policiales: listado de historias que duelen Allegados o víctimas de accidentes causados por patrullas o motos policiales cuentan sus vivencias. El fuerte estrés laboral incide en los hechos Por Claudio Berón 25 de noviembre 2023 · 17:22hs

Virginia Benedetto Cristian, chocado por una moto policial en Suipacha y San Luis. Su mujer, Andrea, estuvo diez días en terapia y quedó con serias secuelas.

El 9 de noviembre pasado Andrea y Cristián iban en su moto por San Luis y Suipacha en horas del mediodía cuando una moto policial los llevó por delante. Alicia estuvo diez días en terapia intensiva; perdió el bazo, le extirparon un riñón y tiene lesiones en el pulmón y cuatro costillas fracturadas. Cristian resultó golpeado pero sin mayores consecuencias. El 5 de octubre Pablo Sánchez, un cadete de 36 años que iba en su moto murió en Villa Gobernador Gálvez al ser atropellado por un móvil policial, los que vieron ese choque en la esquina de Libertador y Las Heras dicen que el patrullero cruzó rápido y sin cuidado. El 7 de noviembre una camioneta policial impactó de lleno en la casa de Juan José Paso y Chaco donde viven Débora y Alejandro, padres de cuatro hijos. Sólo en el último caso la provincia respondió los pedidos de ayuda de la pareja y les envió algunos ladrillos para comenzar a refaccionar la vivienda. En los otros casos ningún funcionario provincial se comunicó con las víctimas del accidente.

Ese jueves de noviembre Cristian (53) y Andrea, una médica de 50 años que trabaja en el hospital “Dr. Agudo Avila”, se trasladaban en su moto Honda Bit 125 cuando fueron atropellados en Suipacha y San Luis por una moto de la Brigada Motorizada que realizaba una persecución en la zonal. Andrea sufrió serias heridas que derivaron en la extirpación del bazo y un riñón y fracturas múltiples en la cadera. El hombre que fugaba del control, de 20 años, fue apresado minutos después.

Cristian contó que “Veníamos por San Luis y Suipacha cuando apareció una moto sin sirena y a toda velocidad, me chocó al medio y nos tiró. Andrea pegó con la cabeza contra un auto estacionado y al tener el casco puesto no le afectó el cráneo. Estuvo consciente siempre y la trajimos al “Sanatorio de la Mujer”. Durante cuatro horas uno de los policías que estaba en el choque intentó que yo lo acompañar a la seccional a hacer la denuncia, le dije que se fuera, que mi mujer estaba a punto de morirse”. Mientras cuenta su situación Cristian sostiene las frases como puede y la voz se le va, se le fractura en un llanto ahogado. “Casi se me muere mi mujer”, repite.

“Me sacaron sangre por que uno de los policías dijo que la responsabilidad era mía. Son de terror, no les importa la vida de los demás. Vale más una moto robada que la vida de un inocente ciudadano , somos un daño colateral. Cuando me habló el pibe que me chocó me dijo «el sospechoso ya fue capturado» y mi mujer se moría, ¡andate a la mierda! le dije.

Andrea es médica, deportista y tiene una vida activa. “Nos cambió todo. Nadie de la provincia se acercó a preguntar si necesitábamos algo, a disculparse, a saber como estaba Andrea. Es como si nos hubiese chocado un particular, peor. Vamos a iniciar una demanda por que yo encontré cámaras y ahí se ve como fue la situación”. Andrea, tras diez días en terapia, sabe que parte de su cadera debe ser sustituida por una prótesis. “La otra semana posiblemente la operen”, contó Cristian. En lo que hace a demandas la abogada penalista Antonella Travesaro explicó que “la demanda debe iniciarse tanto en lo civil como en lo penal. Se presenta un recurso administrativo a la espera de que sea rechazado y a partir de ahí comienza la demanda, pero la acción civil está ligada a la penal. Inicié un juicio en 2011 por un tema de un abuso de armas, se ganó y la indemnización trepó a los 10 millones de pesos; pero resulta que para que se efectivice el dinero debe estar incluido en el presupuesto provincial del año en curso; sino se debe esperar que figure ahí.”, consignó. El 5 de octubre un patrullero cruzó a toda velocidad, según contaron distintos testigos, la esquina de Libertador y Belgrano, de Villa Gobernador Gálvez y embistió a Pablo Sánchez, un cadete de 36 años. Fue trasladado al Hospital Anselmo Gamen y casi dos horas después al hospital “Provincial” de Rosario, donde falleció producto de una hemorragia interna que le ocasionó un paro cardíaco. Gonzalo, su hermano contó que “no fue accidente, fue homicidio. El móvil policial no frenó. Mi hermano deja cuatro hijos y una viuda. Tenía el bazo y el hígado reventados y no tuvo la atención eficiente en el “Gamen””, contó Gonzalo. “Nadie se acercó de la provincia para preguntar y al menos disculparse. Lo enterramos y nos endeudamos en 650 mil pesos, ni siquiera nos llamaron para preguntar si necesitábamos plata, disculparse. Algo. Nos dijeron de Fiscalía que no va a haber detenidos por que fue un accidente de tránsito. La impunidad es total”A nadie le importa lo que sucedió y mi hermano está muerto y su familia destruida.” El caso del matrimonio de Juan José Paso y Chaco, al que una camioneta policial le partió la casa al medio, tuvo otras secuencias. Débora esperó días en la puerta de su casa destruida. “estábamos cenando y escuchamos el estruendo, los dos policías que manejaban la chata nos preguntaron si estábamos bien y se fueron. Esa misma noche llegó gente a ayudar, a remover escombros y evitar que la casa se cayera. Pero en un momento nos dimos cuenta que algunos de los que se acercaron nos robaron un televisor, ventiladores y plata”, contó. Al día siguiente fue hasta la vivienda el ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni. “Nos pidió disculpas y dijo que se hacía responsable. A los diez días llegó un camión con 1000 ladrillos y otros materiales. Lo mandó Desarrollo Social de la provincia y solo mandó eso. Así y todo estamos muy agradecidos por que la casa nos costó mucho esfuerzo. Andábamos descalzos y ni comíamos a veces para poder construirla. De lo que nos robaron nadie nos dijo de reponerlo. Yo y mi marido tenemos que levantar las paredes solos o con vecinos, no nos mandaron a nadie que ayude y si levantamos la casa no podemos trabajar y volvemos a no comer”, dijo mientras pensando en voz alta fue por el mal menor: “Pensar que la chata nos podía haber matado a algún chico o a la familia completa”. Al consultar al comisario general Gabriel Leegstra, explicó que “al ingresar los cadetes se les pide un carnet de conductor, y si no lo tienen se les enseña a manejar en el mismo Instituto de Seguridad Pública. En la jornada laboral y principalmente en Rosario se da la particularidad que descansan mas horas por que hay mucha gente del norte, Si toman 24 no pueden llegar a su casa”. En tanto, un policía que custodia el Centro de Justicia Penal admitió que “trabajamos a veces 24 por 48 horas, otras 12 por 24,es una jornada trabajada por el doble de descanso. Pero las horas que son de descanso las trabajamos. Estamos muy cansados y así se dan los accidentes”, el policía luego de admitir eso movió la cabeza de un lado al otro, resignado y molesto.