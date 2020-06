Vicentin salió al cruce de versiones sobre la venta de acciones de Renova

Frente a versiones que insisten en afirmar que Vicentin Saic vendió en diciembre de 2019 acciones de Renova sin ingresar los fondos al país, el grupo aclaró que vendió el 2 de diciembre pasado el 16,67 por ciento de acciones de Renova en la suma total de 122.700.000 de dólares.

De ese total, el comprador descontó un total de 26.300.000 millones de dólares para cancelar el capital, intereses, comisiones por pago adelantado y honorarios legales de un préstamo con garantía de esas acciones en favor de Rabobank.

El importe remanente que ascendía a 96.400.000 de dólares fue utilizado para pagar a productores y proveedores de Vicentin a través del Sistema Interbanking.

Detalle

Adicionalmente Vicentin indicó que el monto de pagos efectuados a proveedores de agosto a diciembre de 2019 (U$S 1.787 millones), que a comparación de 2018 (U$S 752 millones influido por la sequía) y 2017 (U$S 1.085 millones), denota el momento vivido en el segundo semestre que determinó la necesidad de la empresa de refinanciar pagos, sumado a otros factores cómo el retiro de depósito de los bancos locales y el cambio de humor de los bancos internacionales.

Renova es una sociedad anónima que sostiene como objetivo la producción y comercialización de biodiesel, glicerina y aceites refinados. La misma estuvo inicialmente conformada en partes iguales por Vicentin y Oleaginosa Moreno SA (perteneciente a Glencore).

Tiempo después se incorporó Molinos Río de la Plata como tercer socio. La planta de producción Renova, la más grande de Sudamérica, se encuentra ubicada en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

Tanto para la elaboración de aceite refinado como la de biodiesel, cuenta con tecnologías de última generación, seleccionadas entre los proveedores de mayor prestigio a nivel mundial.