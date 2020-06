Vergara: "Queremos elecciones pacíficas y transparentes"

"No estamos en contra de (Herme) Juárez, ni de nadie. Queremos elecciones pacíficas y transparentes porque los estibadores piden un cambio en la conducción del Supa (Sindicato Unidos Portuarios Argentinos). No todos, pero creemos que es la mayoría, y por esa razón queremos proponer una lista que compita con Juárez, como nunca ocurrió en los años de existencia del Sindicato", señaló Marcelo Vergara, uno de los afiliados al Supa e impulsor de la Agrupación Celeste y Blanca.

El estibador destacó que la principal causa del conflicto que enfrenta por estas horas el colectivo de trabajadores portuarios "es el cansancio por la intervención. Por eso fuimos al paro y proyectaremos otros si eso no se resuelve pronto".

"Nos autoconvocamos para pedir a las autoridades que solucionen esta situación. Hoy estamos acéfalos. El estado en el que se encuentra la entidad es muy delicado. Hace un mes que el interventor, Marcelo Urban, se fue del cargo y ya tenemos cuentas millonarias que afrontar", explicó el estibador. Y agregó: "Los proveedores mandan facturas para que paguemos, se vencieron contratos como el del transporte y ya no sabemos qué decirles".

En ese marco, relató que "por donde se analice, la situación es compleja. Hay muchos empleados como los administrativos y de maestranza, entre otros, que no cobraron. Y entre esa gente está la que toma los pedidos para que se distribuyan los obreros a los puertos y están trabajando, en cierta manera, gratis".

"En la primera intervención, luego de la detención de Juárez, estuvimos 58 días con las cuentas cerradas. Fueron dos meses en los que la gente no cobró, tuvimos que pedir dinero prestado para afrontar obligaciones, principalmente con los trabajadores efectivos. Hoy tenemos una situación similar. Los empleados no tienen seguro, si se accidenta alguno no sabemos cómo salir al cruce", explicó Vergara.

Además, se refirió a la interna que complica aún más la marcha de la organización gremial portuaria que "debe resolverse con elecciones. El 4 de este mes Juárez se presentó para ingresar a la sede del sindicato con una nota que nunca vimos, por lo tanto no sabemos si era legítima y por eso no lo dejamos entrar".

"Nunca hubo elecciones"

"El (por Juárez), era secretario general del gremio, presidente de la Cooperativa de Trabajos Portuarios, de la mutual y de todo lo que pertenecía a los portuarios. Lo cierto es que nunca hubo posibilidad de participar en una elección porque el no dejaba que se presentara oposición. Hoy queremos que eso se revierta", indicó Vergara. Y agregó: "No nos interesa cómo marcha la causa judicial por la que estuvo preso. Si se lo acusó y desplazó con verdades o mentiras son cuestiones que tiene que resolver la Justicia, pero los trabajadores queremos ahora que todo se resuelva por vía de un proceso de elecciones".

El obrero aseguró que "hasta que eso no ocurra seguiremos resistiendo y soportando los ataques verbales y los que instrumentan a través de los medios de la región para embarrarnos la cancha. Ellos gobernaron durante cinco décadas a través de la empresa familiar que constituyeron. Ahora llegó el momento de renovar la conducción".

Interventores

"Hace muy poco nos anunciaron la designación de dos nuevos interventores, uno de Buenos Aires y otro de Santa Fe. El tema es que aún no llegaron y el que arribe de Buenos Aires tendrá que permanecer en cuarentena por razones de protocolo", concluyó Vergara.