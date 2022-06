"Verdurazo" de productores por un consumo de verduras sin intermediarios

“La idea es dar a conocer a los consumidores lo que producimos, trayendo verdura fresca desde el campo para que vaya directamente al consumidor. Vamos a regalar diferentes verduras de estación por docenas: espinacas agroecológicas, repollos, jaulas de diferentes variedades de lechuga...”, comentó en contacto con LT8 Delicia Centeno, integrante de la UTT respecto a la consigna que se replicaba en otros puntos del país.

En ese sentido, puntualizó: “Buscamos la oportunidad de acceso a tierras a través de créditos, lo cual hoy es imposible. El campesino no puede llegar nunca a obtener créditos porque la forma de acceder no está preparada para ellos: piden garantes y recibos de sueldo, pero en el campo no se trabaja con recibos de sueldo; lo único que tiene el campesino es producir desde que se levanta hasta que se acuesta, pero cumple con el pago del alquiler de tierras, porque es arrendatario”.

A su vez, agregó: “El campesino no invierte en terrenos porque no le alcanza para comprarlos. Por eso invierte en vehículos, y porque no confía en el banco ni en guardar «bajo el colchón»”.

Asimismo, la productora hortícola remarcó "la enorme brecha que existe" entre los ingresos que tienen los trabajadores de la tierra y el precio que paga el consumidor final.

“El intermediario paga por el paquete de acelga que sale de las quintas entre 25 y 30 pesos. A las góndolas llega con un precio de entre 60 y 100 pesos. Y el precio varía prácticamente todos los días, según la demanda que haya”, sostuvo.